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Фото: Kacper Pempel/REUTERS
Цифровые технологииБолгария

Российские хакеры атаковали государственные сайты Болгарии

Жан Рофе
58 мин. назад

Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка Killnet, которая ранее уже атаковала сайты в ряде западных стран. Причиной атаки хакеры называют поддержку Болгарией Украины.

https://www.dw.com/ru/rossijskie-hakery-atakovali-gosudarstvennye-sajty-bolgarii/a-63453841

Российские хакеры в субботу, 15 октября, атаковали ряд сайтов государственных ведомств Болгарии. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на официальные источники, массированной DDoS-атаке подверглись, в частности, ресурсы болгарского президента, правительства, ключевых министерств и Конституционного суда.

"Хакерская атака пришла с территории Российской Федерации", - заявил директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Из-за кибератаки доступ к пострадавшим сайтам был заблокирован или замедлен, но утечки информации или персональных данных не произошло.

"Это нападение на болгарское государство", - сказал главный прокурор Иван Гешев, назвав произошедшее "серьезной проблемой". По его словам, Болгария, как часть европейского семейства, защищает европейские ценности, что "нормально", но также имеет последствия.

В министерстве электронного управления сообщили, что работа всех официальных сайтов органов власти восстановлена.

Атака за поддержку Украины

Ответственность за кибератаку на интернет-ресурсы Болгарии взяла на себя российская группировка хакеров Killnet. Ранее она уже провела ряд DDoS-атак на сайты государственных учреждений и частных компаний в нескольких странах, в том числе в Германии и Литве.

"За предательство перед Россией и поставку оружия Украине - правительство Болгарии приговаривается к сетевому краху и позору!" - говорится в сообщении в связанном с Killnet Telegram-канале.

В войне России против Украины Болгария, являющаяся членом НАТО и ЕС, поддерживает Киев гуманитарной помощью. Кроме того, страна принимает украинских беженцев.

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