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Глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шёнбом
Арне ШёнбомФото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/picture alliance
КонфликтыРоссия

СМИ: В ФРГ заменят главу "киберсекьюрити" из-за связей с РФ

Анатолий Арни
1 ч. назад

Главу немецкого ведомства, занимающегося вопросами кибербезопасности, намерены лишить должности из-за его возможных связей с российскими спецслужбами, сообщает ряд немецких СМИ.

https://www.dw.com/ru/smi-v-frg-smestat-glavu-kibersekuriti-izza-ego-vozmoznyh-svazej-s-rossiej/a-63386884

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена найти замену главе Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбому (Arne Schönbohm). Об этом со ссылкой на свои источники в понедельник, 10 октября, написало немецкое издание Bild. Эту информацию подтверждают также источники изданий Handelsblatt и Der Spiegel.

По данным СМИ, Фезер намерена "в кратчайшие сроки" отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и ввиду этого отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции.

Активное недовольство Шёнбомом, как указывают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник возможно находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами. При этом Шёнбома не могут просто уволить с должности ввиду нюансов немецкого законодательства, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство.

Война продолжается в киберреальности

Депутаты бундестага ранее указывали, что с начала российского вторжения в Украину на Германию участились кибератаки - ситуация с IT-безопасностью в Германии они описывали как "крайне напряженная".

Так, в мае российские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты в Германии. Нападкам подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель. Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Killnet, высказывавшаяся в поддержку войны России против Украины.

Хакеры борются и против России

В отличие от организации Killnet, которая официально заявила о своем существовании лишь в январе 2022 года и вскоре после этого объявила "войну" странам, вводящим санкции в отношении Кремля, одна из известнейших международных хакерских группировок Anonymous с начала войны в Украине атакует сайты российских организаций и ведомств.

Так, 25 февраля хакеры из Anonymous заявили о проведении атак на прокремлевский канал RT, а в марте они атаковали компьютеры дочернего предприятия "Роснефти" в Германии - Rosneft Deutschland. По данным самих взломщиков, в результате кибератаки ими было похищено 20 терабайт данных.

Кроме того, против российской агрессии открыто борются хакеры-активисты из Беларуси - группа "Киберпартизаны", начавшая свою деятельность в 2020 году из-за фальсификации выборов в стране. Среди прочего, они несколько раз проводили успешные кибератаки на систему Белорусских железных дорог, создавая логистические проблемы для российских войск, находящихся в Беларуси.

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