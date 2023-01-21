Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны

Болгария "тайно спасла Украину"? Это утверждается в подробном расследовании немецкой ежедневной газеты Die Welt в номере от 18 января 2023 года. Впоследствии эту тему подхватила и англоязычная газета Politico , принадлежащая, как и Die Welt, немецкому издательскому дому Axel Springer.

Автор публикации Филипп Фолькман-Шлук (Philip Volkmann-Schluck) пишет, что после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года правительство в Софии разработало "секретную стратегию", которую оно начало воплощать в жизнь уже 28 февраля 2022 года, то есть всего через четыре дня после начала войны.

В тот день тогдашний прозападный премьер-министр Болгарии Кирилл Петков посетил Киев, а правительство Болгарии уже запустило процедуру для оказания всесторонней военной помощи Украине, сообщает Die Welt: "Чтобы избежать официальных поставок оружия, боеприпасы и вооружение были направлены в Украину не напрямую. Таким образом страна-член ЕС и НАТО - Болгария временно покрыла треть потребностей украинской армии". Кроме того, Болгария незаметно поставляла в Украину дизельное топливо, обеспечивая тем самым до 40 процентов потребностей танков и автомобилей ВСУ в период с апреля по август 2022 года, выяснили журналисты.

Кулеба поблагодарил Петкова за помощь Украине

Кроме прочего, газета Die Welt приводит цитату министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, подтверждающую получение его страной помощи от Болгарии. В то время когда некоторые члены болгарской коалиции встали на сторону России, Петков решил "быть на правильной стороне истории и помочь нам (украинцам. - Ред.) защититься от гораздо более сильного врага", заявил глава украинской дипломатии.

Йоханна Даймель Фото: privat

В то время Петков возглавлял коалиционное правительство, созданное из четырех партий. Его заместитель - вице-премьер Корнелия Нинова из пророссийской Болгарской социалистической партии (БСП) - была категорически против поставок оружия в Украину, как и президент страны Румен Радев.

Цель: независимость от России

Немецкий эксперт по Юго-Восточной Европе Йоханна Даймель (Johanna Deimel) подчеркивает, что это решение было для Болгарии непростым, учитывая влияние пророссийских сил в стране: "И социалисты, и президент считаются дружественными России. Я бы сказала, что, судя по всему, звезда их обоих явно на закате. Я расцениваю это так, как описал это Петков: "Мы показали, что мир возможен без зависимости от России".

Мартин Коте (Martin Kothé), глава регионального офиса Юго-Восточной и Восточной Европы либерального Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Nauman-Stiftung) в Софии, также высоко оценивает тогдашние решения Петкова: "Маленькая Болгария встала на правильную сторону истории, пойдя на большой риск. Я считаю, что это достойно подражания. Германии при новом министре обороны в будущем следует брать с нее пример".

Помощь Украине через страны НАТО

Болгария не оказывала помощь Украине официально, только посредством продажи оружия через другие страны НАТО. Экс-премьер-министр Петков заявил об этом в Софии 18 января: "Прямых поставок оружия в Украину не было. (...) Наши партнеры из Польши и Румынии, из (Соединенных. - Ред.) Штатов и Великобритании закупили это оружие у болгарской промышленности".

Это подтвердил и тогдашний министр финансов Асен Василев, указав, что правительство придерживалось решения болгарского парламента не поставлять оружие Украине. Это решение тогда было принято под давлением общественности и социалистов, угрожавших выйти из правящей коалиции.

Лидер болгарских социалистов была в курсе поставок оружия Украине

Лидер болгарских социалистов и тогдашний заместитель премьер-министра Корнелия Нинова, судя по всему, знала о "секретной стратегии" - ведь, будучи министром экономики и промышленности, она отвечала за торговлю оружием. Отвечая на один из парламентских запросов, Нинова подтвердила, что экспорт военного оборудования в период с 1 марта по 30 июня 2022 года по сравнению с предыдущим годом вырос в три раза.

Корнелия Нинова Фото: BGNES

Расследование газеты Die Welt Нинова прокомментировала 18 января следующим образом: "Болгария не поставляла оружие напрямую Украине. Кто утверждает это - лжец. Болгария не поставила Украине ни одного патрона".

По факту это верно, подтверждает заместитель директора аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и тогдашний советник Петкова по внешней политике Весела Чернева в интервью DW: "Украина не упоминалась в качестве покупателя. С моей точки зрения, однако, всем было ясно, что эти боеприпасы советского образца в конечном счете предназначались именно для Украины".

Опасения в связи с возможной реакцией Москвы

Теперь наблюдатели опасаются реакции Москвы. При этом Мартин Коте обращает внимание на растущую опасность для болгарской демократии со стороны "систематической российской дезинформации". Йоханна Даймель также отмечает, что "опасность диверсионных действий со стороны Российской Федерации" против Болгарии, "в том числе против военной и оружейной промышленности", сохраняется.

Христо Грозев Фото: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Несколько кибератак и кампаний по дезинформации в Болгарии уже произошли. По мнению Даймель, "дело даже может дойти до разжигания политических беспорядков и целенаправленной дестабилизации со стороны Москвы и ее единомышленников в Болгарии".

Между тем министерство внутренних дел РФ объявило в розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева. Его обвиняют в организации совместно с СБУ похищения российских истребителей.

Возможное влияние на выборы в Болгарии

Не исключено, что публикации в газетах Die Welt и Politico могут повлиять на предстоящие выборы в Болгарии и вывести страну из состояния политического застоя.

Правительство Петкова потеряло власть в результате вотума недоверия летом 2022 года, а новое правительство не удалось сформировать до сих пор. Поэтому, вероятно, в конце марта-начале апреля 2023 года в Болгарии состоятся досрочные парламентские выборы. Партия Петкова и Василева "Мы продолжаем перемены" и их либерально-консервативные партнеры из "Демократической Болгарии" теперь имеют хорошие шансы снова сформировать правительство.

По словам Йоханны Даймель, болгары "устали от политических кризисов и коррупционных скандалов вокруг Бойко Борисова" - многолетнего премьер-министра от партии ГЕРБ ("Граждане за демократическое развитие Болгарии"), который и инициировал вотум недоверия Петкову.

А Мартин Коте считает, что на следующем голосовании болгарские избиратели окажутся перед выбором: "Хотят ли они голосовать за свободу и за возможности для личного развития и процветания, которые она дает? Или они хотят попасться на удочку жестокого агрессора, который угнетает и "сжигает (на войне. - Ред.)" собственный народ, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции?"

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