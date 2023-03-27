Основатель РДК объявлен в розыск в РФ

Дениса Капустина, которого Федеральная служба безопасности обвиняет в нападении в Брянской области 2 марта, объявили в федеральный розыск в России.

МВД РФ (фото из архива) Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Основатель и один из руководителей "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин, которого Федеральная служба безопасности обвиняет в нападении в Брянской области, близ границы с Украиной 2 марта, объявлен в федеральный розыск в России. Информация об этом размещена в базе розыска МВД РФ. Как следует из карточки в понедельник, 27 марта, Капустина разыскивают по уголовной статье.

"Капустин Денис Евгеньевич, 6 марта 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - уточнило агентство ТАСС.

По данным издания "Медиазона", против Дениса Капустина возбуждено дело о теракте (статья 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (статья 205.4 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222.1 УК).

В середине марта Росфинмониторинг внес Капустина в реестр террористов и экстремистов.

Капустин якобы организовал покушение на Малофеева

Как заявил центр общественных связей ФСБ 6 марта, основатель воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса" якобы организовал покушение на российского бизнесмена, основателя канала "Царьград" Константина Малофеева, имеющего отношение к ряду российских ультрапатриотических и православных СМИ и организаций. Федеральная служба безопасности РФ утверждала, что предотвратила атаку.

Российская спецслужба также уверяла, что Капустин проживает в Украине и действует под контролем украинской Службы безопасности (СБУ).

ФСБ инкриминирует Капустину нападение в Брянской области

Одновременно ФСБ обвиняла Капустина и его организацию в совершении нападения на село в Брянской области недалеко от границ с Украиной 2 марта, а также в организации "диверсионно-террористического акта" на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года.

Между тем, по данным немецкого еженедельника Der Spiegel, лидер РДК Денис Капустин имеет вид на жительство в Германии. Он с семьей приехал в ФРГ в 2001 году по "еврейской линии", получил постоянный вид на жительство и известен в Германии под именем "Денис Никитин" как ведущий представитель правоэкстремистской сцены в сфере боевых единоборств MMA, писала еженедельник в 2019 году со ссылкой на закрытые документы властей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

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