СМИ: Украина хочет повысить тариф за транзит нефти из РФ

Из-за затрат на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры во время войны Киев хочет вновь поднять тариф за транзит нефти из РФ в Европу.

Украинский оператор "Укртранснафта" планирует вдвое повысить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus и собственные источники в субботу, 25 марта.

Речь идет о повышении тарифа до 27,2 евро за тонну с 1 апреля. Рост цен объясняется затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе войны. По информации издания, окончательное решение еще не принято, а переговоры продолжаются. Киеву необходимо согласовать этот вопрос с получателями нефти - Венгрией и Словакией, отмечает "Коммерсант".

В российской "Транснефти" изданию сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о каком повышении идет речь, и с какого момента тариф планируется поднять, там не знают.

Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года, отмечает издание. В прошлый раз тариф вырос на 18 процентов - до 13,6 евро за тонну. Еще одна индексация происходила в апреле 2022 года, тогда она составила почти 28 процентов - до 11,5 евро за тонну.

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