США продлили еще на год санкции против России

На 409-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 8 апреля (время московское).

Вашингтон продлил еще на год санкции против России

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Президент США Джо Байден уведомил законодателей о продлении еще на год санкций в отношении России, введенных из-за "вредоносной деятельности" Москвы и войны против Украины. Как сообщает пресс-служба Белого дома , продлены штрафные меры, введенные, в частности, за попытки вмешательства в американские выборы и в работу других демократических институтов США и их союзников, кибератаки против Соединенных Штатов и их союзников, за "экстерриториальную деятельность" против диссидентов и журналистов, нарушение международного права, в том числе неуважение территориальной целостности государств.

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Генштаб ВСУ: Россияне угрожают жителям Запорожья и Херсонщины без паспортов РФ

Российские силы ужесточили давление на украинцев, оставшихся на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, но не прошедших "паспортизацию", сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 7 апреля. Оккупационные власти ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ, фиксируют их персональные данные, проводят обыски по месту их жительства, говорится в сообщении. Украинцев также запугивают запретом въезда и выезда, выселением из домов и конфискацией частной собственности при отказе от получения российского паспорта, а учащихся - отказом предоставлять аттестаты, утверждается в сводке.

Хроника событий 7 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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