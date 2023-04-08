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Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: Str./AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

The Times рассказала о попытке Украины отбить ЗАЭС

Жан Рофе
60 мин. назад

Около 600 украинских военных в октябре 2022 года пытались вернуть контроль над Запорожской АЭС, но не смогли этого сделать, пишет The Times.

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Украинские военные осенью 2022 года предприняли попытку освободить захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу. Об этом сообщила британская газета The Times в пятницу, 7 апреля.

Киев официально не признавал попытку штурма крупнейшей в Европе атомной электростанции, однако представители украинского спецназа, военной разведки и военно-морских сил на условиях анонимности рассказали журналистам издания подробности операции. На тот момент российские войска удерживали электростанцию уже более шести месяцев, используя ее территорию для обстрелов украинских городов на другом берегу Днепра и крупного сталелитейного завода в Никополе, пишет The Times.

Войска РФ выстроили "очень плотную оборону" в районе электростанции

По данным The Times, в ночь на 19 октября 2022 года около 600 украинских военнослужащих на 30 катерах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где находится станция. Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные стали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, так как это атомная станция", - цитирует газета одного из военных, участвовавшего в операции. Однако, по его словам, войска РФ "построили очень плотную оборону, они все заминировали". "Когда мы стали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", - сообщил украинский военный. "В итоге только небольшой группе атакующих удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", - пишет The Times.

Глава "Энергоатома": Продвижение Украины на юг поможет вернуть ЗАЭС

Журналисты отмечают, что из-за риска утечки радиации подобная попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые убеждены в необходимости вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева.

По мнению главы украинского "Энергоатома" Петра Котина, вернуть ЗАЭС получится, если украинская армия сможет продвинуться на юг, в сторону Крыма и Мелитополя. "Это единственный вариант - без непосредственного обстрела станции, без прямого наступления на территорию станции, - сказал он. - Очень опасно делать такие вещи рядом с ядерными материалами".

Киев и Москва публикацию The Times пока не комментировали.

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Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

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Сайт британской газеты The Times

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www.thetimes.co.uk
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