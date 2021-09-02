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The Times

Fotograf: DW/Alexander Kauschanski Datum: 15.09.19 Ort: Moskau Bildbeschreibung: Moskauer Lomonossow-Universität: Russland will in die fünf führenden Wissenschaftsnationen aufsteigen.

Российские вузы не вошли в топ-100 мирового рейтинга 02.09.2021

МГУ имени Ломоносова занял 158 место в списке лучших вузов мира - по версии The Times Higher Education. В десятке - восемь американских и два британских университета.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

Захваченный в Оманском заливе танкер освобожден 04.08.2021

Ранее британское издание The Times со ссылкой на правительственные источники, сообщило, что группа из восьми или девяти вооруженных людей взяла под свой контроль танкер Asphalt Princess.
England players comfort teammate Bukayo Saka after he failed to score a penalty during a penalty shootout after extra time during of the Euro 2020 soccer championship final match between England and Italy at Wembley stadium in London, Sunday, July 11, 2021. (Carl Recine/Pool Photo via AP)

Лондон потребует от технологических гигантов передачи данных фанатов-расистов 13.07.2021

Британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов, ощутили последствия в реальной жизни, пишет The Times.
24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

The Times: Лондон готовит закон о противодействии враждебным странам 19.04.2021

Закон обяжет лица, работающие в Великобритании от имени властей иностранных государств, зарегистрировать свое присутствие в стране. Лондон обеспокоен деятельностью России и Китая.
Coronavirus - Sun Apr 12, 2020. General view of 10 Downing Street, in Westminster, London. Prime Minister Boris Johnson has said he owes his life to NHS staff treating him for coronavirus as his Government faced further criticism about the supply of protective equipment to frontline workers. Picture date: Sunday April 12, 2020. See PA story HEALTH Coronavirus. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:53388565 |

Великобритания считает Россию угрозой номер один 15.03.2021

Россия считается "самой большой угрозой" для национальной безопасности Великобритании и является "враждебным государством", сообщила газета The Times со ссылкой на новый обзор внешней политики Лондона.
ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

The Times: Навального пытались отравить второй раз перед эвакуацией в Берлин 13.12.2020

Предполагаемые агенты спецслужб России для второй попытки отравления Алексея Навального проникли в больницу Омска, куда привезли политика. Оппозиционера спас антидот - атропин, пишет The Times.
March 23, 2020, London, UK: A near-empty Westminster Bridge as people continue to avoid central London. The government has refused to rule out tougher measures to enforce social distancing if people do not begin following the health advice. (Credit Image: © Rob Pinney/London News Pictures via ZUMA Wire |

Великобритания не исключает введения повторного локдауна 30.10.2020

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассматривает возможность нового локдауна для борьбы с распространением коронавируса. Новые карантинные меры могут вступить в силу уже 4 ноября, пишет The Times.
A picture shows the Houses of Parliament in Westminster, central London, on April 16, 2013, a day before the ceremonial funeral for former British prime minister Margaret Thatcher. The Iron Lady will be given a send-off full of pomp and ceremony involving 700 members of the armed forces, gunfire salutes and 2,000 guests at St Paul's Cathedral in London on April 17. AFP PHOTO/CARL COURT (Photo credit should read CARL COURT/AFP/Getty Images)

Экс-советник Джонсона рассказал о негласных санкциях Лондона против Москвы 24.10.2020

Помимо высылки российских дипломатов, Лондон предпринял ряд непубличных мер, в том числе касающиеся незаконных денежных потоков из России, заявил Марк Седвилл.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Западные издания проигнорировали решение Краснодарского суда по иску Дерипаски 13.12.2019

Англоязычные издания, публиковавшие материалы о Дерипаске, не удалили их со своих сайтов и не опубликовали опровержений вопреки решению Краснодарского суда, назвавшего материалы порочащими бизнесмена.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Суд по иску Дерипаски к трем иностранным изданиям назначен на 25 октября 11.10.2019

Миллиардер Дерипаска подал в суд на издания The Times, The Telegraph и The Nation. Он утверждает, что из-за публикаций в этих СМИ ему был нанесен "серьезный ущерб".
Britain's Prime Minister Boris Johnson appears on BBC TV's The Andrew Marr Show in Salford, Manchester, Britain, September 29, 2019. Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NOT FOR USE MORE THAN 21 DAYS AFTER ISSUE. MANDATORY CREDIT.

Борис Джонсон просит ЕС исключить новую отсрочку "Брекзита" 01.10.2019

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит ЕС исключить возможность новой отсрочки "Брекзита" в рамках нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщает газета The Times.
Britain's Prime Minister Theresa May holds a news conference at Downing Street in London, November 15, 2018. Matt Dunham/Pool via Reuters

Тереза Мэй назвала безальтернативным договор по "Брекзиту" 17.11.2018

Британского премьер-министра призывают внести изменения в уже согласованный проект договора по выходу из ЕС. В противном случае пять министров угрожают подать в отставку, пишет The Times.
TO GO WITH AFP STORY BY LAURE BRUMONT Picture taken on May 6, 2010 shows the entrance of the world largest international police organization Interpol headquarters in Lyon, eastern France. The Interpol with 188 member countries facilates cross-border police co-operation, supports and assists all organizations, authorities and services whose mission is to prevent or combat international crime. Interpol hosted the shooting of TV series 'Interpol' wich will be broadcast on French private channel TF1 on May 20, 2010. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK (Photo credit should read JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP/Getty Images)

Российский генерал стал фаворитом на пост главы Интерпола 17.11.2018

Россию критикуют за то, что она злоупотребляет Интерполом для преследования оппозиционеров. Тем не менее, россиянин Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы этой организации, сообщает The Times.
ARCHIV - 28.02.2017, Großbritannien, Newry: Ein Schild gegen den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union («Brexit») steht an der Autobahn an der Grenze zwischen Irland und Nordirland. (zu dpa Warum die Irland-Frage beim Brexit so schwierig zu lösen ist vom 16.10.2018) Foto: Mariusz Smiejek/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ЕС готов предложить Лондону компромисс по Северной Ирландии 06.11.2018

Евросоюз собирается предложить Великобритании "независимый механизм", который решит проблему границы между Ирландией и Северной Ирландией после "Брекзита", пишет газета The Times.
President of the European Commission Jean-Claude Juncker (R) and Britain's Prime Minister Theresa May leave after posing for photographers upon her arrival at the European Commission in Brussels on October 17, 2018. - British Prime Minister Theresa May is due to address a summit of European Union leaders in which Brexit negotiations are expected to be top of the agenda. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Лондон согласовал вопрос о финоперациях с ЕС после "Брекзита" 01.11.2018

Регулирование финансовой сферы в Великобритании будет ориентировано на предписания Брюсселя, сообщила The Times со ссылкой на правительственные источники.
Troops in Afghanistan. Lieutenant Rob Becher, 23, from Bournmeouth of 3 Yorks, who lost men in an IED blast on their Warrior armoured vehicle, leads a patrol, supported by Warrior, in the Yakhchal area of Helmand Province on operation 'Now Roz' (meaning New Day in in Dari), to search compounds for suspected IED factories and evidence of insurgent activity in Afghanistan. Picture date: Sunday March, 18, 2012. OP 'Now Roz' sees the Afghan National Security Force (ANSF) clear the Taliban from the Gereshk area of Helmand supported and mentored by British Forces, on what is deemed to be the last combined operation of Herrick 15 to rid the Taliban stronghold from insurgence. See PA story DEFENCE Afghanistan. Photo credit should read: Ben Birchall/PA Wire URN:13098052

Великобритания задействует на учениях "против России" дешевые дроны 08.10.2018

На совместных с Оманом маневрах, которые станут крупнейшими с 2001 года, британские военные будут противостоять "странам с более значительной военной мощью", пишет The Times.
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