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МГУ имени Ломоносова занял 158 место в списке лучших вузов мира - по версии The Times Higher Education. В десятке - восемь американских и два британских университета.
Ранее британское издание The Times со ссылкой на правительственные источники, сообщило, что группа из восьми или девяти вооруженных людей взяла под свой контроль танкер Asphalt Princess.
Британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов, ощутили последствия в реальной жизни, пишет The Times.
Закон обяжет лица, работающие в Великобритании от имени властей иностранных государств, зарегистрировать свое присутствие в стране. Лондон обеспокоен деятельностью России и Китая.
Россия считается "самой большой угрозой" для национальной безопасности Великобритании и является "враждебным государством", сообщила газета The Times со ссылкой на новый обзор внешней политики Лондона.
Предполагаемые агенты спецслужб России для второй попытки отравления Алексея Навального проникли в больницу Омска, куда привезли политика. Оппозиционера спас антидот - атропин, пишет The Times.
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассматривает возможность нового локдауна для борьбы с распространением коронавируса. Новые карантинные меры могут вступить в силу уже 4 ноября, пишет The Times.
Помимо высылки российских дипломатов, Лондон предпринял ряд непубличных мер, в том числе касающиеся незаконных денежных потоков из России, заявил Марк Седвилл.
Англоязычные издания, публиковавшие материалы о Дерипаске, не удалили их со своих сайтов и не опубликовали опровержений вопреки решению Краснодарского суда, назвавшего материалы порочащими бизнесмена.
Миллиардер Дерипаска подал в суд на издания The Times, The Telegraph и The Nation. Он утверждает, что из-за публикаций в этих СМИ ему был нанесен "серьезный ущерб".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит ЕС исключить возможность новой отсрочки "Брекзита" в рамках нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщает газета The Times.
Британского премьер-министра призывают внести изменения в уже согласованный проект договора по выходу из ЕС. В противном случае пять министров угрожают подать в отставку, пишет The Times.
Россию критикуют за то, что она злоупотребляет Интерполом для преследования оппозиционеров. Тем не менее, россиянин Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы этой организации, сообщает The Times.
Евросоюз собирается предложить Великобритании "независимый механизм", который решит проблему границы между Ирландией и Северной Ирландией после "Брекзита", пишет газета The Times.
Регулирование финансовой сферы в Великобритании будет ориентировано на предписания Брюсселя, сообщила The Times со ссылкой на правительственные источники.
На совместных с Оманом маневрах, которые станут крупнейшими с 2001 года, британские военные будут противостоять "странам с более значительной военной мощью", пишет The Times.
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