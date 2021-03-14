 Великобритания считает Россию угрозой номер один | Новости из Германии о Европе | DW | 15.03.2021

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Европа

Великобритания считает Россию угрозой номер один

Россия считается "самой большой угрозой" для национальной безопасности Великобритании и является "враждебным государством", сообщила газета The Times со ссылкой на новый обзор внешней политики Лондона.

Официальная резиденция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Великобритания объявит Россию "враждебным государством", сообщила в понедельник, 15 марта, британская газета The Times со ссылкой на новый обзор внешней политики Лондона, который планирует обнародовать 16 марта премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. В этом документе РФ, по сведениям газеты, названа "самой большой угрозой" для Великобритании и государством, которое связано с "частыми агрессивными вторжениями" в водное и воздушное пространство страны, а также совершает "убийства диссидентов на британской земле".

В то же время Китай охарактеризован в этом обзоре как "коммерческий конкурент" Лондона. "Главная угроза для Великобритании исходит от России. Китай - конкурент, который пытается похитить интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности. Но это не то же, что произошло в Солсбери", - заявил изданию The Times неназванный источник в британском правительстве, имея в виду отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Другой собеседник газеты сообщил: "Россия - враждебное государство, Китай - глобальный вызов". "В случае с Китаем подход таков: соперничайте, где необходимо, сотрудничайте, когда это возможно, противодействуйте, когда это необходимо", - процитировала его слова The Times.

Стратегические обзоры вопросов обороны и безопасности правительство в Лондоне публикует раз в пять лет начиная с 2010 года. Новый обзор по настоянию Бориса Джонсона охватывает более обширную тематику, в том числе внешнюю политику и долгосрочное развитие Великобритании. В числе прочего в нем будут содержаться анализ современных вызовов, а также проблем, с которыми страна столкнется в ближайшие 10 лет, и предложения по преобразованию британских вооруженных сил.

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  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


  

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