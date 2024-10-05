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КНДР поставляет России половину снарядов для войны в Украине

Евгений Жуков
5 октября 2024 г.

Из трех миллионов снарядов, которые Россия ежегодно расходует на войне в Украине, около половины поступают из КНДР, пишет The Times. Это позволяет РФ добиться успехов на фронте, хоть многие боеприпасы неисправны.

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В ходе визита в Пхеньян в июне Владимир Путин заключил с КНДР договор о "всеобъемлющем партнерстве"
В ходе визита в Пхеньян в июне Владимир Путин заключил с КНДР договор о "всеобъемлющем партнерстве"Фото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

Северная Корея обеспечивает России половину из приблизительно трех миллионов артиллерийских снарядов, используемых ежегодно в ходе войны в Украине. Об этом в пятницу, 4 октября, пишет газета The Times, приводя данные собственных источников в западной разведке.

Используя большое количество боеприпасов из КНДР, многие из которых неисправны, России тем не менее удалось добиться успехов на поле боя, в частности, недавно российскими войсками был захвачен Угледар, отмечает издание.

Россия впала в зависимость от северокорейских снарядов

По мнению источников британской газеты, после визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян минувшим июнем, когда между двумя странами был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Россия оказалась в зависимости от поставок артснарядов из КНДР.

The Times напоминает, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в сентябре предупреждал, что Россия получает преимущество в войне именно благодаря поставкам северокорейских боеприпасов.

В конце августа издание Newsweek сообщило со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что начиная с середины 2022 года КНДР отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находились более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника.

The Times отмечает, что в первые годы войны союзники России, по-видимому, неохотно снабжали Москву оружием. "Однако усилия Путина по созданию антизападной коалиции, похоже, приносят свои плоды и оказывают влияние на поле боя", - пишет издание. Так, в сентябре сообщалось, что Иран направил в Россию 200 баллистических ракет, а Китай помог российской оборонной компании в создании беспилотников большой дальности.

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