КНДР поставляет России половину снарядов для войны в Украине

Из трех миллионов снарядов, которые Россия ежегодно расходует на войне в Украине, около половины поступают из КНДР, пишет The Times. Это позволяет РФ добиться успехов на фронте, хоть многие боеприпасы неисправны.

Северная Корея обеспечивает России половину из приблизительно трех миллионов артиллерийских снарядов, используемых ежегодно в ходе войны в Украине. Об этом в пятницу, 4 октября, пишет газета The Times , приводя данные собственных источников в западной разведке.

Используя большое количество боеприпасов из КНДР, многие из которых неисправны, России тем не менее удалось добиться успехов на поле боя, в частности, недавно российскими войсками был захвачен Угледар, отмечает издание.

Россия впала в зависимость от северокорейских снарядов

По мнению источников британской газеты, после визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян минувшим июнем, когда между двумя странами был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Россия оказалась в зависимости от поставок артснарядов из КНДР.

The Times напоминает, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в сентябре предупреждал, что Россия получает преимущество в войне именно благодаря поставкам северокорейских боеприпасов.

В конце августа издание Newsweek сообщило со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что начиная с середины 2022 года КНДР отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находились более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника.

The Times отмечает, что в первые годы войны союзники России, по-видимому, неохотно снабжали Москву оружием. "Однако усилия Путина по созданию антизападной коалиции, похоже, приносят свои плоды и оказывают влияние на поле боя", - пишет издание. Так, в сентябре сообщалось, что Иран направил в Россию 200 баллистических ракет, а Китай помог российской оборонной компании в создании беспилотников большой дальности.