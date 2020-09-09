The Times: Навального пытались отравить второй раз перед эвакуацией в Берлин

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить еще раз, перед эвакуацией политика из Омска в Берлин. Об этом в субботу, 12 декабря, пишет британское издание The Times со ссылкой на неназванных собеседников из западных спецслужб.

При первой попытке отравляющее вещество нанесли на одежду политика, говорится в материале. По сведениям The Times, после экстренного приземления самолета с россиянином в Омске предполагаемые агенты российских спецслужб проникли в местную больницу, куда доставили Навального. Они рассчитывали, что оппозиционер не доберется до клиники в Германии живым. Россиянина в обоих случаях спасло введение атропина, выступившего как антидот к яду, утверждает собеседник издания.

Следы "Новичка" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Он находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. Евросоюз и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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