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Участники крестного хода у Колизея в Риме
Участники крестного хода у Колизея в Риме 7 апреля 2023 годаФото: Alessandra Tarantino/AP/picture alliance
РелигияЕвропа

На крестном пути в Риме к миру призвали украинец и русский

Анатолий Арни
2 ч. назад

Россиянин и украинец зачитали послания миру у Колизея. Юноша из Украины также пронес процессионный крест во время шествия.

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В одном из главных пасхальных шествий в Риме в Страстную пятницу, 7 апреля, приняли участие двое юношей - из Украины и России, - пострадавшие от войны. В ходе традиционного Крестного пути (Via Crucis) у Колизея они зачитали послания миру на десятом стоянии Иисуса, сообщает агентство dpa.

Юноша из Украины в своей речи рассказал, как после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ему пришлось бежать в Италию и привел в пример слова своей бабушки - та утешала его в трудные минуты, говоря, что "с помощью Бога мир вернется".

Россиянин же в своей речи обратился к Иисусу, попросив мира во всем мире и "чтобы мы все могли быть братьями и сестрами". По словам юноши, он потерял дедушку, отца и брата после того, как все они были отправлены в Украину в рамках прошедшей в России мобилизации.

Папа римский пропустил церемонию крестного пути из-за проблем со здоровьем

В традиционном шествии впервые с момента своего избрания не принял участие папа римский Франциск. 86-летний понтифик, которого лишь несколькими днями ранее выписали из больницы, где он находился с бронхитом, был вынужден пропустить мероприятие из-за холодной погоды.

Папа римский также ограничил активность во время пятничной службы в базилике Святого Петра - понтифик присутствовал на мероприятии, но проповедь вместо него зачитал кардинал и проповедник Папского дома Раньеро Канталамесса. Папа Франциск не смог и поклониться перед алтарем в начале литургии, так как находился в кресле-коляске ввиду проблем с коленом, - он заменил эту часть ритуала безмолвной молитвой. Понтифик ранее заявлял, что готов уйти с поста, если осложнятся его проблемы со здоровьем.

Год назад папа римский восславил Христа на украинском

В 2022 году в ходе Всенощного пасхального бдения в Ватиканской базилике Святого Петра понтифик обратился к делегации из Украины со словами на украинском. В ходе шествия в Страстную пятницу в тот год процессионный крест совместно пронесли женщины из Украины и РФ.

Сам папа Франциск не раз призывал к окончанию развязанной Россией войны и указывал на жестокие действия сил РФ по отношению к мирным гражданам. В начале марта он в очередной раз заявил, что готов посетить Москву и Киев с целью способствовать разрешению конфликта - но понтифик намерен делать это, только если получит подтверждение о приеме у Путина, чего ранее не происходило. При этом папа Франциск открыто критиковал главу РПЦ патриарха Кирилла за то, что тот оправдывает войну, среди прочего зачитывая подобные тезисы с листка.

Смотрите также:

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