РФ призвали освободить незаконно удерживаемых граждан США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность США по поводу неприемлемого задержания Россией журналиста WSJ и других американских граждан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 2 апреля, провел телефонную беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства , "Блинкен выразил серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу неприемлемого задержания Россией журналиста (WSJ Эвана Гершковича. - Ред.), являющегося гражданином США". Глава американской дипломатии призвал Москву немедленного освободить его и "несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана".

В свою очередь, по информации пресс-службы МИД РФ, Сергей Лавров указал Блинкену, что американский журналист "был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну", а его дальнейшую судьбу определит суд. "Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - подчеркнули в российском ведомстве.

Американские заложники Кремля

Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге 29 марта. В столице Урала он собирал материалы для статьи на тему отношения в российском обществе к ЧВК Вагнера. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". 30 марта Гершкович был арестован Лефортовским районным судом - до 29 мая. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным в России по обвинению в шпионаже с 1986 года. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

"Россия взяла в заложники человека, который ликвиден с точки зрения всякого рода обменов", - рассказал DW адвокат Иван Павлов,защищавший журналиста Ивана Сафронова, также обвиненного властями в "шпионаже". Освобождение Гершковича будет зависеть от переговоров РФ и США, при этом решаться будет судьба не только американского журналиста, но и тех лиц, в освобождении которых будет заинтересован путинский режим, считает он."Неписаное правило "не трогать аккредитованных иностранных журналистов" перестало работать", - отметил Павлов.

Пол Уилан, являющийся гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был приговорен 15 июня 2020 года Мосгорсудом к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Американец вину не признал, но не стал обжаловать приговор, полагая, что его могут обменять.

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