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Эван Гершкович
Эван ГершковичФото: The Wall Street Journal/AP/picture alliance
ПолитикаСША

WSJ требует немедленно освободить Эвана Гершковича

Екатерина Венкина
21 мин. назад

"Ни один репортер никогда не должен быть задержан за то, что просто выполняет свою работу", - указали в The Wall Street Journal в связи с арестом в Москве корреспондента издания Гершковича.

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Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) потребовала немедленного освобождения своего корреспондента, гражданина США Эвана Гершковича, арестованного Лефортовским районным судом Москвы 30 марта по делу о "шпионаже". Об этом говорится в заявлении от лица издания, обнародованном в субботу, 1 апреля.

"The Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги, Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован при осуществлении репортерской деятельности в России, - подчеркивается в заявлении. - Мы знаем, что происходит в мире, благодаря бесстрашным репортажам таких журналистов, как Эван".

"Жестокое оскорбление свободной прессы"

Редакция подчеркивает, что дело в отношении Эвана Гершковича - "жестокое оскорбление свободной прессы", которое должно "вызвать возмущение всех свободных людей и правительств по всему миру". "Ни один репортер никогда не должен быть задержан за то, что просто выполняет свою работу", - подчеркнули в The Wall Street Journal.

WSJ: Российские спецслужбы следили за репортером

Эван Гершкович
Эван ГершковичФото: DIMITAR DILKOFF/AFP

Ранее издание рассказало, что российские спецслужбы до задержания корреспондента следили за ним и снимали его на видео. Они оказывали давление на источники Гершковича, чтобы те не разговаривали с ним, добавили в газете. Сам журналист предполагал, что его телефон прослушивается. Кроме того, за Гершковичем следили неизвестные и также вели съемку на камеру во время его поездки в Псковскую область, констатировала WSJ.

"Готовился к обычной журналистской работе"

Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в "шпионаже" и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом - до 29 мая. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "Шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram-канале, что говорил с Гершковичем до поездки американца в Екатеринбург. "Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе", - отметил Колезев.

The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ

Американская газета выступила с заявлением сразу после задержания репортера. "The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью Гершковича", - говорилось в официальном комментарии. Эван Гершкович пишет репортажи о России, будучи репортером в составе московского бюро издания, указали в WSJ, напомнив также об аккредитации журналиста в МИД РФ.

В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

"Неписаное правило "не трогать аккредитованных иностранных журналистов" перестало работать"

"Неписаное правило "не трогать аккредитованных иностранных журналистов" перестало работать", - отметил адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова, также обвиненного властями в "шпионаже".

В беседе с DW Павлов добавил, что "Россия взяла в заложники человека, который ликвиден с точки зрения всякого рода обменов". Освобождение Гершковича будет зависеть от переговоров РФ и США, при этом решаться будет судьба не только американского журналиста, но и тех лиц, в освобождении которых будет заинтересован путинский режим, считал адвокат.

После ареста Гершковича Белый дом и Госдепартамент США призвали всех американцев, находящихся в России, покинуть страну. С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, более 30 крупнейших мировых СМИ.

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