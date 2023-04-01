WSJ рассказала о слежке за своим репортером перед арестом

Незадолго до задержания за Гершковичем во время его поездок по России следили неизвестные люди и снимали его на камеру, пишет WSJ.

Российские спецслужбы до задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича следили за ним и снимали на видео, сообщило само издание в пятницу, 31 марта.

WSJ не уточняет, где именно и во время работы над каким материалом велась первая слежка. Эти же люди оказывали давление на источники Гершковича, чтобы те не разговаривали с ним. Сам журналист предполагал, что его телефон прослушивается. Кроме того, за Гершковичом следили неизвестные люди и также снимали на камеру во время другой его поездки в Псковскую область, пишет WSJ.

Арест Гершковича

О задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Позднее в тот же день Гершкович был арестован до 29 мая по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В WSJ заявили, что "решительно отрицают утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения" своего репортера.

После ареста Гершковича Белый дом и Госдепартамент США призвали всех американцев, находящихся в России, покинуть страну. С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, более 30 крупнейших мировых СМИ.

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