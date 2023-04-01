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Джон Кирби
Джон Кирби (фото из архива, Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance)Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

Власти США вновь призвали всех сограждан покинуть Россию

Екатерина Венкина
52 мин. назад

Гражданам США, даже работающим журналистами, следует немедленно уехать из России, заявил Джон Кирби. Администрация Байдена продолжает добиваться встречи с корреспондентом WSJ Гершковичем, находящимся в СИЗО "Лефортово".

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Власти США вновь призвали всех сограждан, включая журналистов, покинуть Россию. "Сейчас не время для американцев находиться в России. Если вы сейчас в России - будь то по делам или на отдыхе, в любом виде поездки - вам нужно сейчас уехать", - указал Кирби. "Россия - не лучшее место для вашего пребывания, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уезжать, если вы там находитесь", - заявил в пятницу, 31 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Ранее Соединенные Штаты неоднократно предостерегали своих граждан от поездок в РФ. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 30 марта отметила: "Хочу еще раз настоятельно подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к предупреждению правительства США об отказе от поездок в Россию". "Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну, как советует Госдепартамент", - подчеркивалось далее в заявлении Жан-Пьер.

Теперь Кирби особо оговорился, что рекомендация касается и американских журналистов.

Администрация США продолжает добиваться встречи с журналистом WSJ Гершковичем

Предписание связано с арестом корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в РФ.

Администрация президента США Джо Байдена продолжает добиваться встречи с Гершковичем, который содержится в следственном изоляторе (СИЗО) "Лефортово" в Москве.

"Мы не смогли добиться консульского доступа, и никто из нашего посольства не смог встретиться с ним", - цитирует Джона Кирби телеканал CNN. "Мы, конечно, продолжаем работать над этим и будем делать это до тех пор, пока не сможем получить консульский доступ, чтобы лично убедиться в том, как у него дела", - добавил координатор Белого дома.

Официальные лица США уверены, что выдвинутые Россией обвинения "в шпионаже" "смехотворны" и "абсолютно нелепы".

Кирби: Арест Гершковича стал неожиданностью

По словам Кирби, арест Гершковича и выдвинутые против него обвинения стали для Вашингтона неожиданностью. Не было никакого предварительного предупреждения и никаких признаков того, что Россия планирует какие-либо серьезные действия против журналистов, уточнил он. "Мы глубоко обеспокоены тревожными сообщениями о том, что Эван Гершкович, американский гражданин, был задержан в России", - указала Карин Жан-Пьер.

Представители Белого дома и Госдепартамента находятся на связи с The Wall Street Journal. Администрация США общалась с семьей репортера. Американское внешнеполитическое ведомство поддерживает прямые контакты с российским правительством, добавили в Белом доме.

"Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

"Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", - заявил в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Готовился к обычной журналистской работе"

Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в "шпионаже" и доставленный в Москву, был арестован Лефортовским районным судом 30 марта. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

Журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram-канале, что говорил с Гершковичем до поездки американца в Екатеринбург. "Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе", - отметил Колезев.

The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ

Американская газета выступила с заявлением после задержания репортера. "The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью Гершковича", - говорилось в официальном комментарии. Эван Гершкович пишет репортажи о России, будучи репортером в составе московского бюро издания, указали в WSJ, напомнив также об аккредитации журналиста в МИД РФ.

В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

"Неписаное правило не трогать аккредитованных иностранных журналистов перестало работать"

"Неписаное правило "не трогать аккредитованных иностранных журналистов" перестало работать", - отметил адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова, также обвиненного властями в "шпионаже".

В беседе с DW Павлов добавил, что "Россия взяла в заложники человека, который ликвиден с точки зрения всякого рода обменов". Освобождение Гершковича будет зависеть от переговоров РФ и США, при этом решаться будет судьба не только американского журналиста, но и тех лиц, в освобождении которых будет заинтересован путинский режим, считает адвокат.

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