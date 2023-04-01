Власти США вновь призвали всех сограждан покинуть Россию

Гражданам США, даже работающим журналистами, следует немедленно уехать из России, заявил Джон Кирби. Администрация Байдена продолжает добиваться встречи с корреспондентом WSJ Гершковичем, находящимся в СИЗО "Лефортово".

Власти США вновь призвали всех сограждан, включая журналистов, покинуть Россию. "Сейчас не время для американцев находиться в России. Если вы сейчас в России - будь то по делам или на отдыхе, в любом виде поездки - вам нужно сейчас уехать", - указал Кирби. "Россия - не лучшее место для вашего пребывания, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уезжать, если вы там находитесь", - заявил в пятницу, 31 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Ранее Соединенные Штаты неоднократно предостерегали своих граждан от поездок в РФ. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 30 марта отметила: "Хочу еще раз настоятельно подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к предупреждению правительства США об отказе от поездок в Россию". "Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну, как советует Госдепартамент", - подчеркивалось далее в заявлении Жан-Пьер.

Теперь Кирби особо оговорился, что рекомендация касается и американских журналистов.

Администрация США продолжает добиваться встречи с журналистом WSJ Гершковичем

Предписание связано с арестом корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в РФ.

Администрация президента США Джо Байдена продолжает добиваться встречи с Гершковичем, который содержится в следственном изоляторе (СИЗО) "Лефортово" в Москве.

"Мы не смогли добиться консульского доступа, и никто из нашего посольства не смог встретиться с ним", - цитирует Джона Кирби телеканал CNN. "Мы, конечно, продолжаем работать над этим и будем делать это до тех пор, пока не сможем получить консульский доступ, чтобы лично убедиться в том, как у него дела", - добавил координатор Белого дома.

Официальные лица США уверены, что выдвинутые Россией обвинения "в шпионаже" "смехотворны" и "абсолютно нелепы".

Кирби: Арест Гершковича стал неожиданностью

По словам Кирби, арест Гершковича и выдвинутые против него обвинения стали для Вашингтона неожиданностью. Не было никакого предварительного предупреждения и никаких признаков того, что Россия планирует какие-либо серьезные действия против журналистов, уточнил он. "Мы глубоко обеспокоены тревожными сообщениями о том, что Эван Гершкович, американский гражданин, был задержан в России", - указала Карин Жан-Пьер.

Представители Белого дома и Госдепартамента находятся на связи с The Wall Street Journal. Администрация США общалась с семьей репортера. Американское внешнеполитическое ведомство поддерживает прямые контакты с российским правительством, добавили в Белом доме.

"Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

"Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", - заявил в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Готовился к обычной журналистской работе"

Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в "шпионаже" и доставленный в Москву, был арестован Лефортовским районным судом 30 марта. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

Журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram-канале, что говорил с Гершковичем до поездки американца в Екатеринбург. "Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе", - отметил Колезев.

The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ

Американская газета выступила с заявлением после задержания репортера. "The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью Гершковича", - говорилось в официальном комментарии. Эван Гершкович пишет репортажи о России, будучи репортером в составе московского бюро издания, указали в WSJ, напомнив также об аккредитации журналиста в МИД РФ.

В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

"Неписаное правило не трогать аккредитованных иностранных журналистов перестало работать"

"Неписаное правило "не трогать аккредитованных иностранных журналистов" перестало работать", - отметил адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова, также обвиненного властями в "шпионаже".

В беседе с DW Павлов добавил, что "Россия взяла в заложники человека, который ликвиден с точки зрения всякого рода обменов". Освобождение Гершковича будет зависеть от переговоров РФ и США, при этом решаться будет судьба не только американского журналиста, но и тех лиц, в освобождении которых будет заинтересован путинский режим, считает адвокат.

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