Белый дом призвал граждан США немедленно покинуть Россию

Американские власти обеспокоены присутствием граждан США в России, заявил представитель Белого дома. Госдепартамент также рекомендует воздержаться от поездок в РФ - в том числе из-за риска незаконного задержания.

Администрация США после задержания в РФ корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича призвала сограждан немедленно покинуть Россию. Пребывание американских граждан в России вызывает "глубокую обеспокоенность", заявил журналистам в четверг, 30 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, арест Гершковича и выдвинутые против него обвинения стали неожиданностью. Не было никакого предварительного предупреждения и никаких признаков того, что Россия планирует какие-либо серьезные действия против журналистов в целом, отметил он. В то же время задержание граждан США или подавление свободной и независимой прессы не является чем-то новым для России, сказал Джон Кирби.

В заявлении Белого дома говорится, что преследование американских граждан властями РФ неприемлемо. "Мы самым решительным образом осуждаем задержание Эвана Гершковича", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен связал задержание Гершковича с репрессиями против СМИ в РФ. "Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", - сказал он. В Госдепартаменте также напомнили о призыве к американцам, живущим в России или путешествующим по ней, немедленно покинуть страну.

Первый случай задержания американского журналиста со времен холодной войны

Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом по делу о "шпионаже". Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны в 1986 году.

В заявлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, сообщившей о задержании Гершковича, говорилось, что журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Спецслужба утверждает, что журналист был задержан "при попытке получения секретных сведений".

WSJ опубликовала официальное заявление по поводу задержания своего корреспондента, выразив глубокую обеспокоенность его безопасностью и напомнив, что Гершкович пишет репортажи о России в составе московского бюро издания и аккредитован в МИД РФ. В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отвергает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

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