О России издалека: "Дождь", "Новая" и DW во время войны

КонфликтыРоссияО России издалека: "Дождь", "Новая" и DW во время войныTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыРоссия11.09.202211 сентября 2022 г.Как освещать события в России, находясь за рубежом? Как не потерять связь со своей аудиторией? И как мы все изменили свое отношения к журналистике после войны?https://p.dw.com/p/4JeNwРекламаГости выпуска: - Екатерина Котрикадзе, директор службы информации телеканала "Дождь" - Кирилл Мартынов, главный редактор проекта "Новая Газета. Европа" - Юрий Решето, глава корпункта DW в Риге