В WSJ призвали выслать из США всех российских журналистов

В Кремле призывы WSJ выслать из США посла РФ и всех российских журналистов назвали "абсурдными" и "неправильными".

После ареста в России по обвинению в шпионаже американского гражданина, журналиста газеты The Walls Street Journal Эвана Гершковича администрации президента США Джо Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации, считают в WSJ. Высылка из США посла России, а также всех российских журналистов, работающих в стране, стала бы "минимальным ответом", которого следовало ожидать от Вашингтона в этой связи, говорится в редакционной статье , опубликованной вечером в четверг, 30 марта.

Время ареста Гершковича наводит на мысль о спланированной провокации, "чтобы поставить США в неловкое положение и запугать иностранную прессу, все еще работающую в России", считают в WSJ. Поскольку Кремль подавил работу российской прессы, иностранные корреспонденты являются последними независимыми источниками новостей, говорится в статье. По мнению авторов, арест Гершковича может быть связан с его недавней заметкой об ухудшающемся положении российской экономики. "Кремль не хочет, чтобы об этой правде говорили", - предполагают в редакции американской газеты.

Реакция Кремля на публикацию WSJ по аресту Гершковича

Реагируя на призывы выслать из США всех российских журналистов в редакционной статье WSJ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта заявил , что подобные требования являются "абсурдными" и "неправильными".

По утверждению Пескова, все иностранные журналисты, имеющие действующую аккредитацию в РФ, "не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают". Однако в случае Гершковича "речь идет о деятельности под прикрытием журналисткой, деятельности шпионской по сути", добавил он.

Арест журналиста WSJ Гершковича в России

О задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Позднее в тот же день Эван Гершкович был арестован до 29 мая по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выступила с утверждениемо том, что репортер "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Из Госдепартамента США, куда DW обратилась за комментарием, поступило следующее заявление госсекретаря Энтони Блинкена: "Мы глубоко обеспокоены задержанием в России журналиста, являющегося американским гражданином. В связи с этой ситуацией мы поддерживаем контакт с The Wall Street Journal. Всегда, когда американского гражданина задерживают за границей, мы немедленно пытаемся получить консульский доступ и обеспечить всю соответствующую поддержку. Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугать, подвергнуть репрессиям, наказать журналистов и голоса гражданского общества".

Всех граждан США Государственный департамент 30 марта призвал покинуть Россию.

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