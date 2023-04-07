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Си Цзиньпин и Эмманюэль МакронФото: Ng Han Guan/AP/picture alliance
ПолитикаКитай

КНР: Конфликт в Украине можно урегулировать лишь политически

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

По мнению председателя КНР Си Цзиньпина, все стороны конфликта должны встретиться на полдороге. Китай и Франция призвали восстановить мир в Украине на основе норм международного права и Устава ООН.

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Председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь политическим путем. Все стороны должны встретиться на полдороге, чтобы согласовать условия для такого решения, заявил Си в пятницу, 7 апреля, в китайском городе Гуанчжоу во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посетившим КНР с трехдневным государственным визитом.

Ранее Китай и Франция в совместной декларации по итогам визита Макрона заявили о поддержке шагов по достижению мира в конфликте вокруг Украины. "Обе стороны поддерживают любые усилия в пользу возврата мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе, опубликованном 7 апреля на сайте Елисейского дворца.

Безопасность ядерных объектов

В совместном заявлении лидеров двух стран указывается, что Китай и Франция "выступают против вооруженных атак на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его усилиях играть конструктивную роль в укреплении надежности и безопасности мирных ядерных объектов, включая Запорожскую АЭС".

Си Цзиньпин и Макрон подчеркнули важность скрупулезного соблюдения международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта. "Стороны призывают защищать женщин и детей - жертв конфликта и наращивать гуманитарную помощь в зонах конфликта, обеспечивать безопасный, скорый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи нуждающимся в соответствии с международными обязательствами", - говорится в совместном заявлении Пекина и Парижа.

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