КНР: Конфликт в Украине можно урегулировать лишь политически

По мнению председателя КНР Си Цзиньпина, все стороны конфликта должны встретиться на полдороге. Китай и Франция призвали восстановить мир в Украине на основе норм международного права и Устава ООН.

Председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь политическим путем. Все стороны должны встретиться на полдороге, чтобы согласовать условия для такого решения, заявил Си в пятницу, 7 апреля, в китайском городе Гуанчжоу во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посетившим КНР с трехдневным государственным визитом.

Ранее Китай и Франция в совместной декларации по итогам визита Макрона заявили о поддержке шагов по достижению мира в конфликте вокруг Украины. "Обе стороны поддерживают любые усилия в пользу возврата мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе, опубликованном 7 апреля на сайте Елисейского дворца.

Безопасность ядерных объектов

В совместном заявлении лидеров двух стран указывается, что Китай и Франция "выступают против вооруженных атак на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его усилиях играть конструктивную роль в укреплении надежности и безопасности мирных ядерных объектов, включая Запорожскую АЭС".

Си Цзиньпин и Макрон подчеркнули важность скрупулезного соблюдения международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта. "Стороны призывают защищать женщин и детей - жертв конфликта и наращивать гуманитарную помощь в зонах конфликта, обеспечивать безопасный, скорый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи нуждающимся в соответствии с международными обязательствами", - говорится в совместном заявлении Пекина и Парижа.

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