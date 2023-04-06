Глава Еврокомиссии предостерегла Китай от поставок оружия РФ

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предостерегла Китай от поставки вооружений России. После переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, в которых участвовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. "Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Пекине, в четверг, 6 апреля.

На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, указала фон дер Ляйен. "Мы ожидаем, что Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир - тот, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины - один из столпов Устава ООН", - сказала она.

Приверженность мирному плану Зеленского

По словам Урсулы фон дер Ляйен, на переговорах в Пекине она подчеркивала свою твердую приверженность мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. "На Китае лежит большая ответственность использовать свое влияние на Россию. Мы рассчитываем на помощь Китая", - сказала она.

Глава Еврокомиссии приветствовала готовность Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским. "Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским в подходящих условиях и в подходящее время. Я думаю, это позитивный элемент", - отметила она.

Предостережение от нападения на Тайвань

Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от нападения на Тайвань, который Пекин считает своей мятежной провинцией. "Никто не должен в одностороннем порядке менять статус-кво в этом регионе с помощью угроз или применения силы. Это будет неприемлемо", - подчеркнула она, добавив, что сохранение стабильности в Тайваньском проливе имеет огромную важность.

Экономические отношения

В ходе пресс-конференции фон дер Ляйен выступила за восстановление диалога на высоком уровне между Евросоюзом и Китаем в сфере экономики и торговли. "Я не думаю, что разрыв связей с Китаем является разумной стратегией", - сказала она.

Одновременно Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность по поводу "серьезного ущемления" интересов многих европейских компаний, работающих в Китае. В качестве примеров она привела производителей медицинской техники, "которые сталкиваются с дискриминационной стратегией "Покупай в Китае", и нарушения в сфере патентных прав.

Глава Еврокомиссии также указала на жизненно важное значение сотрудничества с Пекином в деле защиты климата и разнообразия фауны и флоры. "Важно не разрывать связи с Китаем, а минимизировать риски", - резюмировала она.

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