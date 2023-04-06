Глава Еврокомиссии предостерегла Китай от поставок оружия РФ
Сергей Ромашенко
18 мин. назад
Поставки вооружений Москве станут нарушением международного права, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Китай оказать влияние на Россию, ведущую войну против Украины.
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предостерегла Китай от поставки вооружений России. После переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, в которых участвовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. "Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Пекине, в четверг, 6 апреля.
На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, указала фон дер Ляйен. "Мы ожидаем, что Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир - тот, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины - один из столпов Устава ООН", - сказала она.
Приверженность мирному плану Зеленского
По словам Урсулы фон дер Ляйен, на переговорах в Пекине она подчеркивала свою твердую приверженность мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. "На Китае лежит большая ответственность использовать свое влияние на Россию. Мы рассчитываем на помощь Китая", - сказала она.
Глава Еврокомиссии приветствовала готовность Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским. "Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским в подходящих условиях и в подходящее время. Я думаю, это позитивный элемент", - отметила она.
Предостережение от нападения на Тайвань
Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от нападения на Тайвань, который Пекин считает своей мятежной провинцией. "Никто не должен в одностороннем порядке менять статус-кво в этом регионе с помощью угроз или применения силы. Это будет неприемлемо", - подчеркнула она, добавив, что сохранение стабильности в Тайваньском проливе имеет огромную важность.
Экономические отношения
В ходе пресс-конференции фон дер Ляйен выступила за восстановление диалога на высоком уровне между Евросоюзом и Китаем в сфере экономики и торговли. "Я не думаю, что разрыв связей с Китаем является разумной стратегией", - сказала она.
Одновременно Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность по поводу "серьезного ущемления" интересов многих европейских компаний, работающих в Китае. В качестве примеров она привела производителей медицинской техники, "которые сталкиваются с дискриминационной стратегией "Покупай в Китае", и нарушения в сфере патентных прав.
Глава Еврокомиссии также указала на жизненно важное значение сотрудничества с Пекином в деле защиты климата и разнообразия фауны и флоры. "Важно не разрывать связи с Китаем, а минимизировать риски", - резюмировала она.