  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Урсула фон дер Ляйен в Пекине
Урсула фон дер Ляйен в ПекинеФото: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Глава Еврокомиссии предостерегла Китай от поставок оружия РФ

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

Поставки вооружений Москве станут нарушением международного права, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Китай оказать влияние на Россию, ведущую войну против Украины.

https://p.dw.com/p/4Pn5X

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предостерегла Китай от поставки вооружений России. После переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, в которых участвовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. "Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Пекине, в четверг, 6 апреля.

На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, указала фон дер Ляйен. "Мы ожидаем, что Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир - тот, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины - один из столпов Устава ООН", - сказала она.

Приверженность мирному плану Зеленского

По словам Урсулы фон дер Ляйен, на переговорах в Пекине она подчеркивала свою твердую приверженность мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. "На Китае лежит большая ответственность использовать свое влияние на Россию. Мы рассчитываем на помощь Китая", - сказала она.

Глава Еврокомиссии приветствовала готовность Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским. "Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским в подходящих условиях и в подходящее время. Я думаю, это позитивный элемент", - отметила она.

Предостережение от нападения на Тайвань

Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от нападения на Тайвань, который Пекин считает своей мятежной провинцией. "Никто не должен в одностороннем порядке менять статус-кво в этом регионе с помощью угроз или применения силы. Это будет неприемлемо", - подчеркнула она, добавив, что сохранение стабильности в Тайваньском проливе имеет огромную важность.

Экономические отношения

В ходе пресс-конференции фон дер Ляйен выступила за восстановление диалога на высоком уровне между Евросоюзом и Китаем в сфере экономики и торговли. "Я не думаю, что разрыв связей с Китаем является разумной стратегией", - сказала она.

Одновременно Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность по поводу "серьезного ущемления" интересов многих европейских компаний, работающих в Китае. В качестве примеров она привела производителей медицинской техники, "которые сталкиваются с дискриминационной стратегией "Покупай в Китае", и нарушения в сфере патентных прав.

Глава Еврокомиссии также указала на жизненно важное значение сотрудничества с Пекином в деле защиты климата и разнообразия фауны и флоры. "Важно не разрывать связи с Китаем, а минимизировать риски", - резюмировала она.

Смотрите также:

Западные эксперты о визите Си в Кремль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Утихомирит или поощрит Путина? Что в Украине ожидают от визита Си в Москву. DW Новости (21.03.2022)

Утихомирит или поощрит Путина? Что в Украине ожидают от визита Си в Москву. DW Новости (21.03.2022)

Международное внимание приковано сейчас к Москве, где проходит трёхдневный визит лидера КНР. Владимир Путин и Си Цзиньпин не устают на камеры хвалить друг друга и взаимоотношения своих государств. А что в Украине ждут от переговоров в Кремле? Как Си может повлиять на Путина?
Политика21 марта 2023 г.33:01 мин.
external

Зачем Лукашенко поехал в Пекин, оставят ли ВСУ Бахмут, 15 лет в РФ за "дискредитацию". DW Новости (01.03.2023)

Зачем Лукашенко поехал в Пекин, оставят ли ВСУ Бахмут, 15 лет в РФ за "дискредитацию". DW Новости (01.03.2023)

Мирный план по урегулированию войны в Украине, ранее предложенный Китаем, продолжает оставаться в центре международного внимания. На этом фоне в Пекин поехал Александр Лукашенко. Подробности - в выпуске DW Новости.
1 марта 2023 г.31:04 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Урсула фон дер Ляйен в Пекине

Глава Еврокомиссии предостерегла Китай от поставок оружия РФ

Политика18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Конфликты55 мин. назад59:57 мин.
Карикатурный президент России Владимир Путин стоит у пульта с микрофоном, за ним бегает его карикатурный пресс-секретарь Дмитрий Песков с табличкой "Аплодисменты".

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Политика2 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Политика22 ч. назад60:37 мин.
Карикатурный бывший президент США Дональд Трамп машет кулаками на скульптуру, изображающую меч правосудия.

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Политика24 ч. назад
Логотип страховой компании Allianz на офисном здании

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Экономика и бизнес4 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу