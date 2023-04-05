  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Постпред Китая в ЕС Фу Цун
Постпред Китая в ЕС Фу ЦунФото: Ng Han Guan/AP/picture alliance
КонфликтыКитай

Посол КНР в ЕС: Китай не на стороне России в войне в Украине

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Китай не признает российскую аннексию украинских территорий, включая Крым и Донбасс, заявил Фу Цун. По словам посла, заявление о "безграничной дружбе" Китая с Россией - лишь "риторика".

https://p.dw.com/p/4PjIu

Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь и не признает аннексию украинских территорий, включая Крым и Донбасс, заявил постоянный представитель КНР в ЕС Фу Цун в интервью газете The New York Times, обнародованном в среду, 5 апреля.

В интервью, состоявшемся в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в КНР, китайский дипломат постарался дистанцироваться от Москвы, заявив, что критики неверно интерпретируют отношения Китая и России. В этой связи он прокомментировал заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе", сделанное в феврале прошлого года незадолго до российского вторжения в Украину, сказав, что "дружба без ограничений - это не что иное, как риторика".

По словам Фу Цуна, Пекин не осудил российское вторжение в Украину, поскольку понимает аргументы РФ об "оборонительной войне против расширения НАТО", и считает, что "глубинные причины сложнее", чем говорят западные лидеры.

Си Цзиньпин не звонит Зеленскому, потому что занят

Постпред КНР в Евросоюзе заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что очень занят, отметив при этом, что две страны поддерживают частые контакты на низком уровне. "Я знаю, что люди зациклились на звонке президента, но тот факт, что председатель Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", - подчеркнул Фу Цун.

Как отмечает The New York Times, западные аналитики обратили внимание на явный контраст между отсутствием коммуникации с Украиной и мартовским визитом Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда Си и Путин называли друг друга "дорогими друзьями".

В Кремле, комментируя интервью Фу Цуна американской газете, заявили, что ориентируются на "содержание и дух" переговоров Си Цзиньпина и Путина. "Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательные и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также:

Западные эксперты о визите Си в Кремль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Утихомирит или поощрит Путина? Что в Украине ожидают от визита Си в Москву. DW Новости (21.03.2022)

Утихомирит или поощрит Путина? Что в Украине ожидают от визита Си в Москву. DW Новости (21.03.2022)

Международное внимание приковано сейчас к Москве, где проходит трёхдневный визит лидера КНР. Владимир Путин и Си Цзиньпин не устают на камеры хвалить друг друга и взаимоотношения своих государств. А что в Украине ждут от переговоров в Кремле? Как Си может повлиять на Путина?
Политика21 марта 2023 г.33:01 мин.
external

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф эксклюзивно ответил на вопросы корреспондента DW о ядерном оружии в Беларуси, ситуации в мире и российско-немецкой дипломатии.
Политика28 марта 2023 г.04:20 мин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в феврале 2022 года

Пересмотрит ли Украина отношения с Китаем из-за сближения КНР и РФ?

Пересмотрит ли Украина отношения с Китаем из-за сближения КНР и РФ?

На протяжении ряда лет Китай поддерживает "стратегическое партнерство" с Украиной. Однако из-за расширения связей Пекина и Москвы на фоне продолжающейся войны Киев задается вопросом о будущем этого партнерства.
Конфликты12 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Генсек НАТО: Летальная помощь РФ для войны будет ошибкой КНР

Конфликты18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда, 4 апреля 2023 года

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Правосудие и закон2 ч. назад
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес22 ч. назад
Солдаты-призывники ВС России в Новосибирске, ноябрь 2022 года

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Общество24 ч. назад
Старобельск в марте 2022 года

Как в РФ судят экс-добровольца "Айдара" из Луганской области

Как в РФ судят экс-добровольца "Айдара" из Луганской области

Конфликты4 апреля 2023 г.
Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии4 апреля 2023 г.
На границе Финляндии и России

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Конфликты4 апреля 2023 г.
На главную страницу