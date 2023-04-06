Макрон после встречи с Си призвал к диалогу по Украине

Необходимо "как можно скорее возобновить переговоры для достижения прочного мира" в Украине, заявил Макрон после встречи с Си Цзиньпином. Председатель КНР осудил "нападения на гражданское население" в Украине.

Необходимо "как можно скорее возобновить переговоры для достижения прочного мира" в Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 6 апреля. "Знаю, что могу на вас рассчитывать для того, чтобы привести Россию в чувство и усадить всех участников (конфликта. - Ред.) за стол переговоров ", - процитировало агентство обращение Макрона к Си.

В свою очередь, лидер Китая в ходе общения с журналистами подчеркнул, что ядерное оружие "не может быть использовано". Он также осудил "нападения на гражданское население" в Украине, передало агентство AFP.

В своем заявлении Си Цзиньпин во многом повторил установки китайского "мирного плана" по Украине, передало агентство dpa. Китайский лидер указал, что необходимо учитывать "законные интересы безопасности всех сторон". Он также призвал к созданию "сбалансированной европейской системы безопасности".

Елисейский дворец: Встреча была "откровенной и конструктивной"

Как сообщил представитель Елисейского дворца, встреча политиков днем 6 апреля была "откровенной и конструктивной". Она продолжалась полтора часа, добавил он.

Макрон находится с трехдневным государственным визитом в Китае, параллельно проходит визит в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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