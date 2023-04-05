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Президент Франции Эмманюэль Макрон в Пекине
Президент Франции Эмманюэль Макрон в Пекине Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

Макрон призвал КНР повлиять на Путина для прекращения войны

Сергей Гуща
1 ч. назад

Китай должен повлиять на президента РФ Путина с целью разрешения военного конфликта между Россией и Украиной, заявил в Пекине президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Китай из-за его тесных связей с Москвой может играть "значительную роль" в поиске мира в конфликте между Россией и Украиной, уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. Представленный в конце февраля китайский "мирный план"по Украине свидетельствует о "воле внести вклад в разрешение конфликта", заявил Макрон в среду, 5 апреля, в первый день своего визита в Пекин.

"Китай подтвердил свою приверженность Уставу ООН, соответственно и (уважению принципа. -Ред.) территориальной целостности и суверенитета", - сказал президент Франции. Макрон надеется убедить Си Цзиньпина дистанцироваться от России и не поставлять оружие России. "Китай - единственная страна, которая может иметь прямое и радикальное влияние на конфликт - в том или ином направлении", - подчеркнули ранее в Елисейском дворце.

Он также предостерег от стремления "отделить большие экономические блоки друг от друга" и призвал к построению отношений "с большой дружбой, открытостью, и в то же время и с чувством ответственности". "Мы никогда не были наивны в отношении Китая", - добавил он.

Перед отъездом Макрон поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Их беседа продемонстрировала "общую волю Франции и США" обязать Китай "ускорить вместе с нами окончание войны в Украине и построить прочный мир", сообщили в среду французские дипломатические источники.

Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен - с трехдневным визитом в КНР

Это первый визит Макрона в Китай с 2019 года. В четверг сначала пройдет его двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, позже к ним присоединится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Макрон предложил ей совместно отправиться в КНР, чтобы говорить в Пекине "единым европейским голосом".

Фон дер Ляйен ранее сделала более жесткие заявления в адрес КНР. Отношения между Евросоюзом и Китаем в дальнейшем будут определяться его отношением к войне Путина в Украине, заявила она 30 марта в Брюсселе. "Председатель Си не смущен жестоким и незаконным вторжением в Украину и придерживается своей "безграничной" дружбы с путинской Россией", - сказала тогда глава Еврокомиссии.

"Китай обязан играть конструктивную роль в поисках справедливого мира. Но этот мир может быть справедливым, только если он основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", - продолжила она. "Любой мирный план, закрепляющий российские аннексии, не может быть реализован", - подчеркнула глава ЕК.

Кроме того, Фон дер Ляйен заявила о намерении снизить экономическую зависимость Европы от Китая и экономические риски в двусторонних отношениях.

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