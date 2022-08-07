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Ядерный шантаж Путина – "Заповедник", выпуск 228

2 ч. назад

Напряженность вокруг Запорожской АЭС. Вредные привычки приводят к детонациям. Эрдоган читает стих о том, какой он молодец. Орбана накачали дешевым газом. Шенгенская виза для россиян. Путин придумал новую концепцию для увековечения себя. Смотрите в 228-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/satiritscheskoje-show-zapovednik/video-62956387

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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