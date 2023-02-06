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При въезде в ИзюмФото: Hanna Sokolova/DW
КонфликтыУкраина

Дерусификация. Как в Украине переименовывают улицы

Анна Соколова
1 ч. назад

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине начали переименовывать улицы, названия которых связаны с Россией. Как это происходит, узнала DW.

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"Переименование топонимов и урбанонимов в Украине - давно назревший вопрос. Ведь московские власти работали над уничтожением памяти других народов об их истории, навязывая собственные маркеры, не только в советское время, но и во время Российской империи", - в комментарии DW говорит художественный критик и куратор Константин Дорошенко.

Еще в 2015 году в Украине начали переименовывать города и улицы. Это было частью декоммунизации, которая регулируется отдельным законом и не затрагивает названия, связанные с Россией. Однако с началом полномасштабного российского вторжения этот процесс актуализировался.

Улицу Путийную тоже решили переименовать

"Я думаю, что первая в восточной Украине улица Степана Бандеры появится в Изюме", - заявил Владимир Мацокин, замглавы города. Российская армия оккупировала Изюм Харьковской области в апреле прошлого года, после длительных массированных обстрелов. В сентябре 2022 года, во время очередного контрнаступления, украинские военные освободили город.

А уже в конце года местные власти собрали топонимическую комиссию, решившую переименовать ряд улиц, в частности, Пушкинскую - на Степана Бандеры, а Московскую - на Ивана Мазепы. Дерусификация затронула даже улицу Путийную - "не из-за российского происхождения, а из-за неблагозвучия", объяснил Мацокин, имея в виду созвучность названия с фамилией президента России.

С карты города исчезли русские писатели Горький, Тургенев и Есенин. Улице Ломоносова дали имя Романа Ратушного - известного киевского активиста, погибшего в бою под Изюмом. Улица 60-й гвардейской дивизии получила название полка "Азов". В городе также появилась улица Владимира Вакуленко - местного детского писателя, похищенного россиянами. Позже его тело обнаружили в массовом захоронении.

Критерий - дерусификация

"Нас никто не обязывал начать переименование - ни действующее законодательство, ни указания областной военной администрации, - рассказывает DW Владимир Мацокин. - Возможно, Пушкин и написал хорошие произведения. Но мы не можем в дальнейшем существовать в едином топонимическом и культурном пространстве со страной, цель которой - уничтожение нашей страны, которая уничтожила наш город".

В Изюме переименования проходят без общественных слушаний - "в связи с запретом массовых мероприятий и собраний", объясняет Мацокин. Однако он уверяет, что Горсовет принимает предложения граждан через соцсети. "Комиссия определила примерный перечень топонимов, которые, по нашему мнению, подлежат переименованию. По критерию "дерусификация". Через соцсети распространили новость о начале процедуры, и люди - обычные жители, общественные активисты, руководители коммунальных предприятий, предлагали свои названия", - поясняет Мацокин. Впоследствии эти названия обсудили и утвердили участники топонимической комиссии. А мэр подписал их решение.

"Есть абсолютная поддержка в переименовании улиц Московской, Достоевского, Булгакова, - говорит о реакции местных жителей Мацокин. - У нас была дискуссия о переименовании улицы Первомайской. Некоторые жители были против, ведь во многих странах 1 мая существует как праздник труда". Сейчас люди гораздо больше поддерживают переименование, чем в 2015 году, убежден Мацокин. "Хотя масштаб значительно больше, нет такого градуса неприятия, как раньше", - добавляет заммэра. Тогда в Изюме было активное обсуждение переименования площади Советской в Джона Леннона.

Голосование "пакетом"

После начала полномасштабного вторжения процедура переименований изменилась и в городах, далеких от линии фронта, на примере Киева объясняет Александр Рак, соучредитель организации KPI urban squad, специализирующейся на урбанистике. Если раньше рабочая группа по переименованиям рассматривала каждую улицу отдельно, то теперь - "пакетом". Кроме того, жители города не могли принять участие в заседании группы - это объясняли угрозой обстрелов и провокаций.

"Голосование людей было, но через "Киев цифровой" (мобильное приложение с городскими сервисами) - и тоже "пакетом", почти 300 улиц одновременно, - отмечает Рак. - Неправильно было давать на голосование такой объем вариантов. Вряд ли человек сможет разобраться в 300 улиц за семь дней. Это видно по результатам голосования - больше всего голосов отдали за улицы, которые были первыми в перечне. Голосовали за первую, вторую, третью… Потом уставали и до последней уже не доходили".

"Отдельный вопрос - почему в перечне переименований есть улица Металлистов, продолжает он. - Киевский городской совет принял новую процедуру для того, чтобы быстро переименовать улицы, которые связаны с Российской Федерацией. Но нельзя сказать, что улица Металлистов связана с Россией. Улица Металлистов на Шулявке названа в честь рабочих-металлистов, работавших на местном заводе. Перпендикулярно этой улице - переулок Ковальский, который назван в честь кузнецов, работавших на этом заводе. Это определенная историческая продолжительность".

Кроме того, не все предложенные названия будут удобны для ориентировки, в частности, улицу Петра Франко можно спутать с улицей Ивана Франко, добавляет урбанист. Он считает, что к переименованию следует подходить без спешки. "С одной стороны, не хотелось бы сейчас видеть все эти оставшиеся российские и коммунистические названия, - рассуждает Рак. - С другой стороны, мы, к сожалению, имеем ситуацию, когда многие наши защитники погибают, война еще не закончилась. Каждый день гибнут герои. И выходит, что мы сейчас уменьшаем количество улиц, которые в дальнейшем сможем переименовать именно в честь наших защитников".

Экспертный совет

Всего в прошлом году дерусифицировали более 7,5 тысяч топонимов, отмечают в министерстве культуры и информационной политики. При министерстве еще летом был создан экспертный совет - в ответ на стихийные переименования. "Внешне наша работа выглядит немного медленной, - комментирует художественный критик и куратор Константин Дорошенко, который вошел в совет. - Но совет состоит из специалистов различных отраслей гуманитарных наук, которые осознают свою ответственность перед обществом, законами, историей и культурой. Каждый вопрос дискутируется, каждый эксперт предоставляет свои аргументы. Принимаемые решения должны соответствовать цивилизованным нормам, мы не можем действовать как когда-то большевики".

Совет определил список из 10 наиболее проблемных российских урбанонимов, которые рекомендовал переименовать. Остальные рекомендации совета также есть в открытом доступе. "Безусловно, существует значительное желание общественности во многих городах немедленно снести, демонтировать или разбить. Мы только "за" борьбу с русификацией, единственное - это следует делать законным способом, - заявил на брифинге министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. - Поэтому наши рекомендации не являются законом, они являются ориентиром для местных органов власти, как и каким образом можно было бы действовать".

Дорошенко отмечает преимущества переименований - в частности, в понимании многонациональности украинской истории. Он приветствует появление улиц Голды Меир и Владимира Жаботинского в Киеве, а также Иона Сбиеры в Черновцах. "В практике переименования для меня важно возвращение исторических названий, - добавляет член совета. - Например, в 1960-е город Ногайск на Азовском море переименовали в безликий Приморск. В таких случаях необходимо устанавливать историческую справедливость. И хотя там не осталось ногайцев, которых укрощала и истребляла российская власть, это часть истории Украины".

Профильного закона по дерусификации нет

Дорошенко также обращает внимание на недостатки в процессе переименований - в частности, из-за некомпетентности представителей местных властей. "Как в случае с попыткой изменить название улицы Андрея Сахарова в Ивано-Франковске, чего, к счастью, не произошло благодаря открытому письму наших диссидентов, - объясняет он. - Ведь Сахаров положил немало сил на борьбу за права украинского и крымскотатарского народов, свою нобелевскую лекцию использовал, в том числе, для требования освободить из советских лагерей конкретных украинских узников совести. Местные органы власти должны прислушиваться к экспертам и не торопиться".

Согласно закону о местном самоуправлении, мэры городов и сел имеют право самостоятельно переименовывать топонимы. Однако профильного закона по дерусификации нет. Над ним работает министерство культуры и информационной политики.

"Если говорить об улицах, связанных с Россией, то в рамках декоммунизации этого вообще почти не делалось. Закон не требует переименовывать такие улицы, - отмечает директор Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова. - Это могла быть исключительно инициатива местного самоуправления. Когда началось полномасштабное вторжение, стали раздаваться голоса, что это неприемлемо и необходимо менять. Сейчас это делается на уровне общин - где-то интенсивно, где-то только над этим размышляют. Потому что есть запрос общества".

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