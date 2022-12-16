  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: AFP/Getty Images
КонфликтыЕвропа

Украинский народ и Зеленский удостоены Премии Карла Великого

Даниил Сотников
1 ч. назад

Зеленский и вся Украина защищают Европу и европейские ценности, подчеркнули в совете престижной ахенской премии имени Карла Великого.

https://p.dw.com/p/4L4SB

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ стали лауреатами престижной Международной премии имени Карла Великого за 2023 год. О своем решении комитет премии объявил в пятницу, 16 декабря. Награда вручается с 1950 года в немецком Ахене за выдающийся вклад в дело объединения Европы.

В обосновании решения подчеркивается, что "украинский народ под руководством президента Владимира Зеленского защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу, и европейские ценности".

"В этой оборонительной войне Владимир Зеленский не только президент своего народа и главнокомандующий украинской армией, но и мотиватор, коммуникатор, двигатель и связующее звено между Украиной и многочисленной группой сторонников", - подчеркнуло жюри.

История премии

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие.

Премию за 2022 год получили Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства".

Смотрите также:

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экс-советник Меркель - о возможной войне за Крым и поддержке Украины Западом

Экс-советник Меркель - о возможной войне за Крым и поддержке Украины Западом

"Если Украина может вернуть Крым, ее надо в этом поддержать", - заявил в интервью DW председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген. Но видит ли дипломат шансы для мирного урегулирования российско-украинского конфликта? И в чем была ошибка ЕС с российской пропагандой?
Политика6 декабря 2022 г.07:36 мин.
Граффити с портретом Путина на здании в Белграде

Немецкий дипломат: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Немецкий дипломат: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген - о поддержке Западом Украины и Молдовы, необходимости ослабить влияние РФ в Восточной Европе и о борьбе с российской пропагандой. Интервью DW.
Политика1 декабря 2022 г.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конфренции в Белом доме, 1 декабря 2022 года

Макрон и Байден объявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Макрон и Байден объявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Париж и Вашингтон продолжат совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины, заявили Байден и Макрон на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.
Политика1 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги ЕС перед зданием Еврокомиссии

Евросоюз принял девятый пакет санкций против РФ

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - Дед Мороз, стоя на улице, звонит девушке в платье с символикой Евросоюза, наряжающей дома ёлку, и спрашивает: "Холодно ли тебе, девица?"

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Общество2 ч. назад
Кровавые слезы: акция протеста во время игры сборной Ирана на ЧМ по футболу в Катаре

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

Общество5 ч. назад16 фото
Очередь на границе Казахстана и России после того, как в РФ была объявлена мобилизация

Офицер ФСО бежал из России: теперь его вышлют из Казахстана?

Офицер ФСО бежал из России: теперь его вышлют из Казахстана?

Политика14 ч. назад
Карикатура - "Президент РФ Владимир Путин" сидит перед микрофонами и говорит: "Я всё отменяю... Но вы ставьте лайки!"

Путин без послания Федеральному собранию: пора в блогеры?

Путин без послания Федеральному собранию: пора в блогеры?

Политика15 декабря 2022 г.
Мебель из атомного бункера под Бонном, выставка "Дороги, по которым не пошли"

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Культура6 ч. назад
Ольга Высоцкая

Как белоруска из ЧКБ сражается против заочного суда

Как белоруска из ЧКБ сражается против заочного суда

Права человека8 ч. назад
На главную страницу