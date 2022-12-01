Макрон и Байден намерены и дальше поддерживать Украину

Париж и Вашингтон продолжат совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины, заявили Байден и Макрон на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

США и Франция, а также их союзники намерены продолжать совместную работу с целью привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 1 декабря, во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, находящимся с официальным визитом в Вашингтоне.

"Сегодня мы подтверждаем, что Франция и Соединенные Штаты совместно со всеми нашими союзниками - нашими союзниками по НАТО и государствами G7, Европейским Союзом - с такой силой как никогда выступаем против жестокой войны России против Украины", - подчеркнул американский президент.

В совместном заявлении, опубликованном Байденом и Макроном после встречи в Белом доме, указано также, что оба государства будут стремиться к тому, чтобы Россия была привлечена к ответственности "за широко задокументированные зверства и военные преступления" в Украине.

Политики согласовали также дальнейшую поддержку Украины в зимний период. Кроме прочего, речь идет об усиленных поставках Киеву систем противовоздушной обороны, а также оборудования для починки объектов энергетической инфраструктуры. Поблагодарив Францию за прием 100 тысяч украинских беженцев, Байден отметил, что и Франция, и его страна будут готовы оказывать Украине помощь "столько, сколько потребуется".

Байден и Макрон о возможных переговорах с Путиным

В то же время Джо Байден заявил о принципиальной готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако предпосылкой для этой встречи должен быть интерес последнего остановить войну, которого Байден, по собственным словам, пока у Путина не наблюдает. При этом президент США пообещал не вести переговоров о возможной встрече с российским президентом без согласования с союзниками.

"Если интерес будет, то я буду рад сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и с друзьями по НАТО", - сказал он, добавив, что в ближайшее время контактов с российским президентом он не планирует.

Со своей стороны, Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос одного из журналистов во время пресс-конференции в Белом доме, подтвердил, что и он "продолжит говорить с президентом Путиным". "Мы постоянно пытаемся предотвратить эскалацию и получить какие-то конкретные результаты, поэтому я буду говорить с ним о безопасности АЭС, включая Запорожскую. За последние несколько месяцев мы также вели работу по Чернобыльской АЭС, эта важная работа ведется господином Гросси и МАГАТЭ", - добавил Макрон.

Он добавил, что решения относительно дальнейшего хода войны и возможных мирных переговоров с Россией должен принимать Киев.

Разногласия между Макроном и Байденом в экономической сфере

Темой, по которой президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе американского государства Джо Байдену не удалось достичь компромисса, стал так называемый закон о борьбе с инфляцией, предполагающий субсидии и налоговые льготы для предприятий, производящих свою продукцию в США и пользующихся американскими товарами.

Байден считает этот документ важным достижением своего президентства и надеется, что он поможет подстегнуть американскую промышленность и защитить ее от иностранной конкуренции. В свою очередь Макрон жестко раскритиковал этот закон, указыв, что его следствием станет отказ многих предприятий от инвестиций в Европе. "Принятые решения… - это решения, которые расколют Запад", - предупредил он в этой связи.

Со своей стороны Байден заявил, что "извиняться" за этот закон он не намерен. Принятые меры политик объяснил нежеланием США зависеть от цепочек поставок где-либо еще в мире и сказал, что и Европа преследует ту же цель и может сделать то же самое.

Эмманюэль Макрон находится с визитом в США с 30 ноября. Он стал первым государственным лидером, лично принятым Байденом в Белом доме после двух лет пандемии коронавируса.

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