  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конфренции в Белом доме, 1 декабря 2022 года
Макрон и Байден во время совместной пресс-конфренции в Белом домеФото: Ludovic Marin/AFP
ПолитикаФранция

Макрон и Байден намерены и дальше поддерживать Украину

Александра Иванова
19 мин. назад

Париж и Вашингтон продолжат совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины, заявили Байден и Макрон на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

https://p.dw.com/p/4KMvN

США и Франция, а также их союзники намерены продолжать совместную работу с целью привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 1 декабря, во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, находящимся с официальным визитом в Вашингтоне.

"Сегодня мы подтверждаем, что Франция и Соединенные Штаты совместно со всеми нашими союзниками - нашими союзниками по НАТО и государствами G7, Европейским Союзом - с такой силой как никогда выступаем против жестокой войны России против Украины", - подчеркнул американский президент.

В совместном заявлении, опубликованном Байденом и Макроном после встречи в Белом доме, указано также, что оба государства будут стремиться к тому, чтобы Россия была привлечена к ответственности "за широко задокументированные зверства и военные преступления" в Украине.

Политики согласовали также дальнейшую поддержку Украины в зимний период. Кроме прочего, речь идет об усиленных поставках Киеву систем противовоздушной обороны, а также оборудования для починки объектов энергетической инфраструктуры. Поблагодарив Францию за прием 100 тысяч украинских беженцев, Байден отметил, что и Франция, и его страна будут готовы оказывать Украине помощь "столько, сколько потребуется".

Байден и Макрон о возможных  переговорах с Путиным

В то же время Джо Байден заявил о принципиальной готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако предпосылкой для этой встречи должен быть интерес последнего остановить войну, которого Байден, по собственным словам, пока у Путина не наблюдает. При этом президент США пообещал не вести переговоров о возможной встрече с российским президентом без согласования с союзниками.

"Если интерес будет, то я буду рад сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и с друзьями по НАТО", - сказал он, добавив, что в ближайшее время контактов с российским президентом он не планирует.

Со своей стороны, Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос одного из журналистов во время пресс-конференции в Белом доме, подтвердил, что и он "продолжит говорить с президентом Путиным". "Мы постоянно пытаемся предотвратить эскалацию и получить какие-то конкретные результаты, поэтому я буду говорить с ним о безопасности АЭС, включая Запорожскую. За последние несколько месяцев мы также вели работу по Чернобыльской АЭС, эта важная работа ведется господином Гросси и МАГАТЭ", - добавил Макрон.

Он добавил, что решения относительно дальнейшего хода войны и возможных мирных переговоров с Россией должен принимать Киев.

Разногласия между Макроном и Байденом в экономической сфере

Темой, по которой президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе американского государства Джо Байдену не удалось достичь компромисса, стал так называемый закон о борьбе с инфляцией, предполагающий субсидии и налоговые льготы для предприятий,  производящих свою продукцию в США и пользующихся американскими товарами.

Байден считает этот документ важным достижением своего президентства и надеется, что он поможет подстегнуть американскую промышленность и защитить ее от иностранной конкуренции. В свою очередь Макрон жестко раскритиковал этот закон, указыв, что его следствием станет отказ многих предприятий от инвестиций в Европе. "Принятые решения…  - это решения, которые расколют Запад", - предупредил он в этой связи.

Со своей стороны Байден заявил, что "извиняться" за этот закон он не намерен. Принятые меры политик объяснил нежеланием США зависеть от цепочек поставок где-либо еще в мире и сказал, что и Европа преследует ту же цель и может сделать то же самое.

Эмманюэль Макрон находится с визитом в США с 30 ноября. Он стал первым государственным лидером, лично принятым Байденом в Белом доме после двух лет пандемии коронавируса.

Смотрите также:

Призыв Макрона не унижать Россию возмутил Украину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Готовы ли в Киеве сесть за стол переговоров с Путиным. DW Новости (08.11.2022)

Готовы ли в Киеве сесть за стол переговоров с Путиным. DW Новости (08.11.2022)

В последние дни в СМИ много говорят о возможных переговорах России и Украины. Но при каких условиях власти в Киеве будут готовы к ним?
8 ноября 2022 г.30:50 мин.
external

Шольц, Макрон и Драги готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. DW Новости

Шольц, Макрон и Драги готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. DW Новости

16 июня в Киев приехали лидеры трех ведущих стран ЕС - канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Ожидания в Украине были весьма высокими. С чем приехали в Киев Шольц, Макрон и Драги и о чем они договорились с президентом Зеленским?
16 июня 2022 г.62:17 мин.

Совместное заявление президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона на сайте Белого дома

Joint Statement Following the Meeting Between President Biden and President Macron
www.whitehouse.gov
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский флаг в испанском городке Эльче

Министр: Испания выполнит обязательство поддерживать Украину

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Пассажир не хочет подниматься на борд самолета "Аэрофлота", говоря: "Я без кино не полечу!" - карикатура DW

Рейсы "Аэрофлота" без кино: полет нормальный?

Рейсы "Аэрофлота" без кино: полет нормальный?

Общество8 ч. назад
Граффити с портретом Путина на здании в Белграде

Хойсген: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Хойсген: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Политика12 ч. назад
Минский городской суд

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Правосудие и закон10 ч. назад
Логистический центр DHL в Кёльне со множеством посылок

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Экономика и бизнес20 ч. назад
Мобильное тестирование на ВИЧ в России, Екатеринбург

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Здоровье20 ч. назад
Мать провожает своего мобилизованного сына

"Совет матерей и жен": что о нем известно?

"Совет матерей и жен": что о нем известно?

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу