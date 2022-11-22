Глава МАГАТЭ обсудил с делегацией РФ ситуацию вокруг ЗАЭС

На 273-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 23 ноября (время московское).

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о возможном российском ударе по югу Украины. "Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00", - написал он в Telegram , указав, что российские силы подняли в воздух 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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Как сообщает издание Tayga.info со ссылкой на статистику МВД РФ, в России резко выросло число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывных устройств. По ее данным, с января по октябрь текущего года было совершено 5 тысяч таких преступлений, что на 29,7% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Наибольший рост - на 675 процентов - отмечен в граничащей с Украиной Курской области, а также в соседней Белгородской области (на 213 процентов) и в Москве (на 203 процента).

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, инициатива находится на стороне украинской армии. Добиться решающего успеха ВСУ, по его словам, мешает неблагоприятная погода. "Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позитивные новости по Луганщине", - указал он в Telegram . Гайдай также сообщил, что российские войска не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ со стороны Белогоровки, но у них "ничего не получается".

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Российские силы превращают школы на контролируемых ими территориях Запорожской области в казармы, заявил украинский Центр национального сопротивления (ЦНС). "Расселение солдат происходит несмотря на учебный процесс, обычно враг занимает один из этажей и объясняет это "охраной". В связи с бегством врага из Херсона, потребность в расселении возросла, поэтому оккупанты заняли еще большее количество школ в Запорожье", - указывается в заявлении . По данным ЦНС, россияне лечат раненых военнослужащих в гражданских больницах рядом с гражданскими пациентами, используя их в качестве живого щита.

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В ходе обысков в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области обнаружена пророссийская литература, крупные суммы наличности в гривнах, долларах США и российских рублях, а также "сомнительные граждане России", сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). "Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов", - заявила спецслужба.

Глава МАГАТЭ обсудил с российской делегацией ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с российской делегацией, возглавляемой главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили ситуацию вокруг безопасности Запорожской АЭС и установления зоны безопасности вокруг нее, сообщило МАГАТЭ. В заявлении отмечается необходимость срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, подвергаемой уже несколько месяцев обстрелам. Стороны договорились продолжить сотрудничество и диалог по проблеме крупнейшей в Европе атомной электростанции, сообщили в "Росатоме".

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Россия с сентября, вероятно, задействовала сотни боевых беспилотников иранского производства для ударов по Украине, сообщило в утренней сводке министерство обороны Великобритании. Также в сообщении указывается, что российские вооруженные силы, судя по всему, почти исчерпали запас вооружений иранского производства и будут стремиться пополнить его. Британские военные аналитики также полагают, что для ударов, которые россияне наносят по украинской территории, используется комбинация беспилотников и традиционных видов вооружения.

Александр Старух: При ночном обстреле больницы в Запорожье погиб новорожденный

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Ночью в городе Вольнянск в Запорожской области российские войска, по информации местных властей, обстреляли родильное отделение больницы. По данным Госслужбы Украины по ЧС, во время обстрела в отделении находились женщина и новорожденный. Ребенок погиб. "Горе переполняет наши сердца - убит только что появившийся на свет младенец", - написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

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Российские власти готовят информационные условия для провокаций в Белгородской области с целью восстановить уровень поддержки войны в обществе, считают в американском Институте изучения войны (ISW) . Пропаганда распространяет гипотезы о том, что украинские военные якобы намерены вторгнуться в Белгородскую область, а российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области для предотвращения этого нападения, говорится, в частности, в отчете. В ISW не исключают подготовку россиян к проведению в этом регионе операций "под чужим флагом".

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Жителям Киева следует приготовиться к "худшему сценарию" повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Киев может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города", хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, подчеркнул Кличко, обвинив Владимира Путина в попытке вынудить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.

СМИ: Помощь Украине истощила военные арсеналы Запада

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Большие объемы поставок военной помощи в Украину значительно истощили собственные военные арсеналы стран Запада, в том числе США, пишет французское издание Le Monde. По данным экспертов, восполнить эти запасы будет непросто, а чтобы сохранить поставки военной помощи, возможно, придется затронуть критические запасы.

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Россия не ведет c Украиной неформальных переговоров о прекращении боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.

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Минфин США выпустил генеральную лицензию, регулирующую ограничительные меры против нефтяного сектора России. Согласно документу, морские перевозки сырой нефти в Японию с совместного с Россией проекта "Сахалин - 2" разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Министр обороны США поблагодарил Конгресс за постоянную поддержку Украины

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Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в госизмене экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным прокуратуры, Табачник помогал "главам" оккупированных Россией частей Херсонской и Запорожской областей. Табачник занимал должность министра образования в период президентства Виктора Януковича, а после Евромайдана уехал из Украины.

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Проведя встречу с американскими сенаторами в рамках Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе, министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил их за постоянную поддержку Украины и призвал принять закон о полномочиях в области национальной обороны, необходимых для обеспечения безопасности американского народа в то время, когда США "сталкиваются с вызовами со стороны Китая и острой угрозой со стороны России", сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



По ее словам, в Пентагоне видят, "как украинцы дают отпор, используя оружие и системы, которые предоставили не только мы, но и другие партнеры и союзники". В ведомстве осведомлены о российских бомбардировках с помощью иранских дронов, наносящих вред украинской инфраструктуре. "Мы видим, что Россия находится в еще большей изоляции, обращаясь к таким странам, как Иран и Северная Корея, чтобы пополнить свои запасы. Это ясно показывает их собственную слабость, и это ясно показывает, насколько изолированными они стали в мире", - приводятся на сайте Пентагона слова пресс-секретаря.

Владимир Зеленский: Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС на сумму на 2,5 млрд евро, сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении . По его словам, в Киеве ожидают одобрения европейской "программы макрофина" на следующий год объемом 18 млрд евро, кроме того, США в ближайшее время направят дополнительное финансирование в объеме 4,5 млрд долларов для прямой поддержки украинского бюджета. "Благодаря таким решениям наших друзей мы сохраняем социальную стабильность и, несмотря на все российские удары, выполняем социальные обязательства", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что по всей стране развернуто уже около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" - это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии в результате российских обстрелов. Эти пункты будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" - электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку. "Уверен: помогая друг другу, все вместе мы сможем преодолеть эту зиму", - сказал Зеленский.

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