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Украинский военный с противотанковой ракетой JavelinФото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

СМИ: Война в Украине истощает западные арсеналы

Александр Дельфинов
51 мин. назад

Странам Запада, в том числе США, сложно пополнять запасы боеприпасов и техники, поставляемых как военная помощь в Украину, пишет французское издание Le Monde. У РФ - те же проблемы.

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Большие объемы поставок военной помощи в Украину значительно истощили собственные военные арсеналы стран Запада, в том числе США, пишет во вторник, 22 ноября, французское издание Le Monde. По данным экспертов, восполнить эти запасы будет не просто, а чтобы сохранить поставки военной помощи, возможно, придется затронуть критические запасы.

Как отмечается в опубликованном материале, война в Украине представляет собой конфликт "высокой интенсивности". На пике боевых действий войска РФ и Украины выпускали, соответственно, до 60 тысяч и до 20 тысяч снарядов в день, затем этот показатель снизился до 20 тысяч и семи тысяч в день - таковы подсчеты Пентагона.

По данным Le Monde, США предоставили около двух третей всей помощи Украине, в том числе, начиная с 24 февраля, Вашингтон передал Киеву более миллиона снарядов и почти 50 тысяч противотанковых ракет. Среди последних - более 8500 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и около 1600 зенитных ракет Stinger, что может составлять около трети от собственных американских запасов. Такие масштабы военной помощи привели к тому, что даже в США истощаются запасы ключевых вооружений.

Арсеналам России также грозит истощение

По данным аналитического проекта Oryx, с начала вторжения в Украину Россия потеряла уже как минимум 1500 танков - примерно половину своего арсенала. В результате российская сторона вынуждены обращаться к Ирану и Северной Корее за снарядами, беспилотниками или ракетами, подчеркивается в материале Le Monde.

В тот же день о том, что Россия просит помощи у Ирана и КНДР, чтобы пополнить свои запасы, заявили в министерстве обороны США. "Это ясно показывает их собственную слабость, и это ясно показывает, насколько изолированными они стали в мире", - заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

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