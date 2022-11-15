Война в Украине: как Евросоюз повышает свою боеготовность

Весь европейский континент страдает от войны в Украине и ее последствий, поэтому странам Европейского Союза необходимо укреплять и расширять общую политику безопасности и обороны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед советом глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе во вторник, 15 ноября.

Они обсудили наращивание инвестиций в оборону и оборонного потенциала Евросоюза, а конкретно - как восполнить запасы вооружений, истощающихся из-за поставок Украине, повысить готовность сил Евросоюза и обеспечить неиссякаемую поддержку Украине и ключевым партнерам.

Украина отвоевала половину захваченных РФ в 2022 году территорий

Поставки вооружений Украине сейчас не прекращаются, ежедневно как минимум одна из стран ЕС отправляет очередную партию, сказал Боррель на пресс-конференции. Украине постоянно нужны боеприпасы, чтобы уже предоставленные ей системы вооружений могли работать в полном объеме. Боррель также напомнил, что ЕС, его страны-члены и Европейский фонд мира уже поставили Украине вооружения на 8 млрд евро. Во многом благодаря этой помощи и поддержке США Украине уже удалось отвоевать 50 процентов своих территорий, захваченных Россией с февраля 2022 года, указал глава европейской дипломатии.

Министрам обороны государств ЕС был представлен свежий доклад, согласно которому оборонные расходы в Евросоюзе значительно выросли - до 214 млрд евро в 2021 году (на 6 процентов по сравнению с 2020 годом), а к 2025 году, по прогнозам, увеличатся еще на 70 млрд евро. Уже в 2023 году страны-члены ЕС смогут решить проблему недовложения в оборону, начавшегося после финансового кризиса 2008 года.

Но этого мало, уверены в Брюсселе. "Мы не можем просто исправлять ошибки, допущенные после финансового кризиса. Единственный способ обеспечить Европу боеспособными и боеготовыми вооруженными силами, которые могли бы реагировать на любой кризис, - это увеличение расходов на оборону и сотрудничество в этой сфере между странами ЕС", - сказал Боррель.

Координация между странами ЕС улучшит обороноспособность

Пополнять запасы важно не только для обеспечения безопасности самого Евросоюза, но и для того, чтобы продолжать поставки вооружений Украине, говорят в Брюсселе. Но делать закупки теперь нужно совместно, уверены военные стратеги и эксперты - авторы доклада. "Важно работать над этим сообща, чтобы не делить рынок и избежать конкуренции", - резюмирует Боррель. Совместные закупки вооружений означают для стран ЕС выгодные цены, лучшее качество и сокращенные сроки поставок, пояснил он. Брюссель сейчас обращается к европейской оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности стран Евросоюза.

Для повышения боеготовности эксперты рекомендуют ЕС восполнить ряд критических пробелов, среди которых, например, высокотехнологичные системы ПВО, стратегический воздушный транспорт, проекция морской силы - то есть способность для развертывания и поддержания морских сил за пределами своей территории.

"Без надежного портфеля высококлассных военных возможностей для широкого спектра операций, в том числе высокой интенсивности, ЕС не станет гарантом безопасности", - полагает исполнительный директор Европейского оборонного агентства Йиржи Шедиви. Для успешного достижения этой цели военное сотрудничество на уровне Евросоюза должно стать нормой, подчеркивает он.

Военное сотрудничество пока исключение

В докладе отмечается, что пока оборонное сотрудничество остается в ЕС скорее исключением, чем правилом. Государства-члены в основном реализуют свои планы на национальном уровне и лишь 18% всех инвестиций в оборонные программы осуществляются в сотрудничестве с другими странами Евросоюза.

В основном кооперируются соседние государства, а широкие европейские подходы к обороне непопулярны. Это связывают, например, с различиями в законодательствах, бюджетными ограничениями, нехваткой экспертов. Чтобы решить эту проблему, оборонные инициативы ЕС должны быть включены в планы национальной обороны, рекомендуют эксперты.

Один из планов, который уже реализуется на уровне ЕС, - создание потенциала быстрого реагирования, который позволит оперативно развертывать модульные силы численностью до 5000 военнослужащих. Уже в 2023 году пройдут первые учения по разработанным экспертами сценариям, а к 2025 году этот потенциал будет полностью готов к работе при участии всех стран, входящих в ЕС, обещают в Брюсселе.

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