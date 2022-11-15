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Экономика и бизнесЕвропа

Из-за войны в Украине ЕС повысит траты на оборону и беженцев

Ксения Польская Брюссель
2 ч. назад

Бюджет ЕС на 2023 год призван смягчить последствия войны РФ против Украины за счет дополнительного финансирования энергии, обороны, миграции, "линий солидарности" и поддержки для стран, принимающих украинцев.

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Министры финансов стран Европейского Союза приняли бюджет, при помощи которого пытаются решить основные проблемы, вызванные войной в Украине. В частности, в новом финансовом плане на 2023 год заложены повышенные расходы на поддержку соседних стран, военную мобильность и преодоление энергетического кризиса.

"Идет война. В такие трудные времена мы должны помогать нашим соседям, помогать Молдове и Украине, - пояснил член спецкомитета Европарламента по бюджетам Николай Стефанута во вторник, 15 ноября. - Кроме того, ЕС должен срочно укрепить свою военную мобильность, это должно произойти прямо сейчас, ждать больше нельзя".

Так, в бюджете на общую сумму 186,6 млрд евро в статье расходов на помощь соседним странам заложено почти 15 миллиардов евро. 3,7 млрд евро отведено на студенческую программу "Erasmus плюс" - это вклад в образование бежавших из Украины школьников и студентов. "Расходы на эту программу были существенно увеличены, чтобы помочь украинским ученым, студентам интегрироваться в европейские университеты за счет бюджета ЕС", - сообщил Стефанута.

Крупные инвестиции в "линии солидарности" с Украиной

В связи с продовольственным и энергетическим кризисом дополнительные ресурсы были также выделены на транспорт и энергетику: 3 миллиарда евро отведены на программу Connecting Europe Facility для развития высокоэффективной транспортной инфраструктуры трансграничных сообщений. Особый акцент в этой программе будет сделан на укреплении "линий солидарности" между ЕС и Украиной.

На улучшение гражданской и военной мобильности в Евросоюзе будет предоставлено дополнительно почти 300 млн евро из бюджета ЕС. Более миллиарда выделено в Европейский оборонный фонд и для укрепления европейской оборонной промышленности.

После формального принятия 23 ноября Советом ЕС и Европарламентом новый бюджет позволит Евросоюзу мобилизовать значительные средства, чтобы смягчить последствия агрессивной войны России против Украины как в самой Украине, так и в соседних с ней странах, а также в самом ЕС, сказано в официальном пресс-релизе Брюсселя. Как только процесс утверждения будет завершен, Еврокомиссия сможет продолжить помогать Украине и странам Евросоюза, принявшим наибольшее число украинских беженцев.

В дополнение к этому усилению бюджета Еврокомиссия предложила беспрецедентный пакет макрофинансовой помощи Украине в размере около 18 миллиардов евро на 2023 год. Он будет предоставлен в виде кредитов на льготных условиях и будет выплачиваться регулярными траншами.

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