Евросоюз определился с политикой в отношении РФ и Украины

Европейский Союз будет единодушно поддерживать Украину до самой ее победы. Поддержка Украины – это топ-приоритет Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам девятичасового заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 14 ноября. При этом украинцы сами, руководствуясь собственными критериями, будут решать, что для них означает победа, уточнил он.

Члены Евросоюза определились и с дальнейшей политикой в отношении России. "Мы продолжим изолировать Россию на международной арене. Мы продолжим вводить штрафные меры в отношении российской экономики. Мы готовы усиливать санкции в отношении третьих стран, вовлеченных в российскую агрессию против Украины. Особенно тех, которые поставляют вооружения и военную поддержку РФ, – это Иран и Беларусь", - заявил Боррель. Между тем новый, уже девятый, пакет санкций в отношении РФ уже на стадии разработки, подтверждают в Брюсселе.

Верховный дипломат ЕС подчеркнул, что санкции ослабляют российскую экономику, способность РФ приобретать новые технологии и обновлять материальную часть своей армии, "особенно учитывая ее громадные потери на поле боя". Отступление российских войск в Херсоне показывает, что российская армия потерпела огромное поражение, сказал он, назвав освобождение Херсона поворотным моментом в войне.

Военная помощь ЕС Украине

Боррель объявил о начале новой программы подготовки украинских военных на территории Евросоюза. Создать ее несколько месяцев назад попросил Киев. Кроме того, главы МИД стран ЕС обсудили объем новой военной помощи Украине, однако окончательное решение об этом будет принято на совете министров обороны государств-членов ЕС во вторник, 15 ноября.

К этому моменту Евросоюз и входящие в него страны уже предоставили Украине военной помощи как минимум на 8 миллиардов евро, подсчитало европейское внешнеполитическое ведомство. Это примерно 45 процентов от того, что предоставили Киеву Соединенные Штаты, уточнил Боррель.

После освобождения Херсона стало ясно, что "чем больше оружия мы предоставим Украине, тем скорее эта война закончится", полагает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Речь идет о европейской безопасности, подчеркнул он перед встречей с коллегами.

Не допустить гуманитарную катастрофу

"Путин не может завоевать Украину, он не может победить украинскую армию. Поэтому он пытается компенсировать военные неудачи страданиями мирных жителей Украины, особенно сейчас, в преддверии зимы", - считает Жозеп Боррель. Восстановление энергетической инфраструктуры Украины требует огромных усилий, которые сейчас предпринимают ЕС и его партнеры, указал глава дипломатии ЕС.

Некоторые министры говорили о предотвращении гуманитарной катастрофы в Украине. "Помощь Украине этой зимой необходимо не просто обеспечить, но и расширить. Мы - на стороне Украины, чтобы освободить всех украинцев, и мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за освобождение", - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в Брюсселе. Решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму более 18 миллиардов евро будет принято в ближайшие часы.

Момент для переговоров Украина выберет сама

Министры иностранных дел также обсуждали создание специального трибунала по военным преступлениям, совершенным в Украине. "Мы сделаем все возможное, чтобы создать ядро стран, которые будут поддерживать усилия Украины по созданию спецтрибунала по преступлениям агрессии", - сказал литовский министр Ландсбергис. Среди этих стран - Румыния, глава МИД которой пояснил, что они сейчас ищут правовую основу для создания подобного трибунала в ЕС.

При этом все представители стран Евросоюза едины во мнении, что совершенные в Украине военные преступления и преступления против человечности должны быть расследованы и не могут оставаться безнаказанными. Они также пришли к выводу, что Украина вольна сама решать, когда начать переговоры с Россией и на каких условиях должен быть заключен мир.

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