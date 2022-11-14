Евросоюз обучит тысячи украинских военных

Создать программу подготовки украинских солдат решили в Евросоюзе. Она должна заработать к концу ноября.

Европейский Союз объявил о запуске специальной обучающей миссии ЕС для украинской армии EUMAM . Это решение было принято странами-членами ЕС за рекордно короткое время, сообщил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 14 ноября.

Миссия, рассчитанная на базовую подготовку как минимум 15 тысяч украинских военных, начнет свою работу в Польше до конца ноября 2022 года, пообещал Боррель. Он уточнил, что в ней намерены принять участие многие страны Евросоюза. Среди них, например, Румыния, Ирландия, Словакия, о чем заявили министры иностранных дел этих стран в преддверии заседания в Брюсселе.

"Целью миссии является содействие повышению боеспособности Вооруженных сил Украины для эффективного ведения военных операций, чтобы позволить Украине защищать ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Миссия займется "индивидуальной, коллективной и специализированной" подготовкой ВСУ и сил территориальной обороны, а также "координацией и синхронизацией деятельности государств-членов", поддерживающих миссию, сообщили в Совете ЕС.

Военная миссия для Украины станет крупнейшей в ЕС

Миссия военной помощи ЕС Украине станет крупнейшей учебной миссией Евросоюза для третьей страны, сообщило агентство AFP со ссылкой на европейских дипломатов. Предварительно срок ее работы рассчитан на два года, ориентировочная сумма общих расходов за этот период составит около 106 млн евро.

EUMAM будет финансироваться из Европейского фонда мира (EPF). Этот фонд объемом около 5,7 млрд евро формируется непосредственно государствами Евросоюза. Из него же оплачиваются совместные с Украиной закупки ЕС вооружений.

Оперативный штаб миссии для координации на стратегическом уровне будет расположен в Брюсселе. Крупнейшая штаб-квартира будет создана в Польше, вторая по размеру - в Германии, отмечает AFP.

О создании миссии попросила сама Украина- это в июле сделали министры иностранных дел и обороны в письме на имя Жозепа Борреля.

15 ноября пройдет заседание глав Минобороны стран Евросоюза, на котором они примут решение об объемах новой военной помощи Украине со стороны ЕС и входящих в него стран.

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