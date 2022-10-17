Евросоюз создал Миссию военной помощи Украине

В рамках двухлетней военной миссии обучение в странах Европейского Союза пройдут около 15 тысяч украинских военнослужащих.

Министры иностранных дел государств Европейского Союза утвердили создание Миссии военной помощи ЕС (EUMAM) для обучения украинских военнослужащих в Европе, а также новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 17 октября.

"В то время как Дмитрий Кулеба (глава МИД Украины. - Ред.) обращается к Европейскому Совету из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины", - написал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Целью миссии является содействие повышению боеспособности вооруженных сил Украины для эффективного ведения военных операций, чтобы позволить Украине защищать ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Миссия займется "индивидуальной, коллективной и специализированной" подготовкой ВСУ и сил территориальной обороны, а также "координацией и синхронизацией деятельности государств-членов", поддерживающих миссию, сообщили в Совете.

Военная миссия для Украины станет крупнейшей в ЕС

Миссия военной помощи ЕС Украине станет крупнейшей учебной миссией Евросоюза для третьей страны, сообщает агентство AFP со ссылкой на европейских дипломатов. Предварительно срок ее работы рассчитан на два года, ориентировочная сумма общих расходов за этот период составит около 106 млн евро.

EUMAM будет финансироваться из так называемого Европейского фонда мира (EPF). Этот фонд объемом около 5,7 млрд евро формируется непосредственно государствами Евросоюза. Из него же оплачиваются совместные с Украиной закупки ЕС вооружений.

Оперативный штаб миссии для координации на стратегическом уровне будет расположен в Брюсселе. Крупнейшая штаб-квартира будет создана в Польше, вторая по размеру - в Германии, отмечает AFP.

В Германии планируют обучить 5000 солдат

Обучение в странах ЕС должны пройти в общей сложности около 15 000 украинских военнослужащих, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). По ее словам, ФРГ планирует обучить около 5000 человек.

Украинских военных в числе прочего обучат обращаться с "системами вооружения высокой сложности", поставляемыми Германией и другими странами, заявила ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

О создании миссии попросила сама Украина- это в июле сделали министры иностранных дел и обороны в письме на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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