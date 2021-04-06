Военная миссия ЕС для Украины: о чем речь и какие перспективы

Новость о том, что в Евросоюзе обсуждают возможность создания военной учебной миссии для Украины, вызвала большой резонанс. Ведь ЕС хотя и осуществляет более полутора десятков миссий в разных странах мира, большинство из них - гражданские. Весомую военную роль Евросоюз в мире не играет, разве что за исключением Африки.

Идея военной учебной миссии состоит в том, чтобы инструкторы из ЕС помогали в профессиональной подготовке офицерского состава Вооруженных сил Украины. Эту инициативу обсудили и на саммите ЕС-Украина в Киеве. Она даже нашла отображение в коммюнике встречи, хотя и в ни к чему не обязывающей формулировке: Евросоюз "изучит возможности" дальнейшей поддержки Украины.

В ЕС изучают возможность поддержки военного образования в Украине

DW пообщалась с дипломатами и чиновниками ЕС, чтобы определить положение дел и перспективы рассмотрения этой инициативы. Главный вывод - инициатива жива, есть прогресс в ее рассмотрении. В то же время пока невозможно сказать, получится ли что-то вообще из этой идеи. Сейчас тема находится на рассмотрении Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС (Political and Security Committee, PSC), куда входят представители всех 27 государств объединения. Он уже дважды обсуждал инициативу и дал задание внешнеполитической службе ЕС глубже изучить вопрос и определить масштабы возможной поддержки Евросоюзом реформирования военного образования в Украине.

О миссии попросила сама Украина - это в июле сделали министры иностранных дел и обороны в письме на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Этот запрос коротко обсудили министры обороны на своем неформальном заседании 1-2 сентября.

После этого тема начала быстро развиваться в Брюсселе. 9 сентября внешнеполитическая служба ЕС представила рабочий документ с разными вариантами помощи Украине. Он непубличный, известно лишь его название: "Запрос Украины на создание военной и консультативной учебной миссии ЕС в Украине - возможные опции". 16 сентября этот документ обсудили на PSC, после чего в Киев направили миссию по сбору фактов. Там она работала с 26 по 28 сентября. По ее итогам подготовили оценку нужд Украины в секторе профессионального военного образования. И уже 7 октября PSC провел обсуждение этой оценки.

Вернуться к обсуждению этой инициативы - на основании более глубокого анализа, который готовят подчиненные Борреля, - в PSC планируют в первой половине ноября.

Реформа военного образование в Украине

Уже ясно то, чем поддержка ЕС Украины не будет. А именно, тренеры из Евросоюза не будут проводить учения непосредственно для украинских солдат, не будут учить их, образно говоря, "стрелять". Вместо этого речь идет исключительно о профессиональном военном образовании. Другими словами, военные инструкторы ЕС если и будут в Украине, то они будут готовить преподавателей военных университетов, академий и институтов. Идея состоит в том, чтобы сформировать новую современную культуру в украинских войсках и сделать реформы в них необратимыми.

Тем временем, в Украине как раз запустили реформу военного образования. В июне этого года в Верховную раду внесли проект закона о военном образовании и науке. 7 сентября его поддержали в первом чтении. Соответственно, чтобы ЕС смог отрядить в Украину своих тренеров, Киеву сперва нужно выполнить "домашнее задание", то есть принять законодательство и запустить практический этап реформы, а также продемонстрировать, что страна сможет эффективно воспользоваться европейской поддержкой.

Есть и другие преграды на пути инициативы. Одна из них - в Украине уже и так работает много советников из стран ЕС и НАТО, также и в военных вузах. А в Евросоюзе не хотят дублировать усилия. Впрочем, новая реформа как раз и открывает пространство для того, чтобы не повторять то, что делает НАТО.

Военная миссия ЕС для Украины - один из четырех вариантов

В какой форме предоставить Украине эту поддержку? В Брюсселе обсуждают четыре варианта. Основное внимание привлек к себе первый из них - создание отдельной военной миссии ЕС в составе нескольких десятков экспертов. В Украине уже работают две миссии Евросоюза, обе гражданские: консультативная миссия, поддерживающая реформы сектора гражданской безопасности, и миссия по пограничной помощи Молдове и Украине.

Сторонники отдельной миссии аргументируют, что именно такой формат наиболее эффективен, потому что он предусматривает постановку четких задач, критериев, промежуточную оценку, а также наличие одного командира, отвечающего за реализацию.

Именно этот вариант характеризуется и наивысшим политическим весом, его избрание станет политическим заявлением со стороны ЕС. Для части государств это - аргумент в пользу отдельной военной миссии. Но у других именно это вызывает опасения, ведь такой вариант, вероятно, вызовет недовольство России. Впрочем, по информации DW, во время самих дискуссий между государствами ЕС вопрос РФ роли пока не играл.

Второй вариант предусматривает дополнение нынешней консультативной миссии военным компонентом. Хотя такая опция и может казаться компромиссной, у нее нет особых сторонников из-за организационных проблем совмещения военной и гражданской частей.

Третья опция - отправка тренеров в рамках инструмента ЕС по поддержанию мира - European Peace Facility (EPF). Преимущество этого варианта в том, что не придется искать деньги, ведь на EPF уже заложили бюджет в размере 5 млрд евро на 2021-27 годы. Сторонники этой опции аргументируют также, что она - самая быстрая.

Наконец, четвертый вариант - консультанты при представительстве ЕС в Украине.

Перспективы военной миссии ЕС в Украине

Любой из четырех вариантов возможен только при согласии всех 27 государств ЕС. Пока же до консенсуса далеко. Среди стран с четко выраженной позицией можно выделить два лагеря. К первому относятся прежде всего Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, а также Болгария, Чехия, Швеция. Они считают лучшим вариантом именно отдельную миссию.

К другому лагерю относят прежде всего Германию, Грецию, Австрию, Италию, Испанию. Главную роль в нем играет Берлин. Эти страны склоняются к варианту EPF - инструмента по поддержанию мира.

Быстрого решения о помощи ЕС не следует ожидать, в частности, из-за политических процессов в Германии. С одной стороны, Ангела Меркель (Angela Merkel) пытается провести саммит "нормандской четверки" еще до того, как она уйдет с поста канцлера ФРГ. Но 26 октября правительство Меркель перейдет в статус и.о. В таких ситуациях принято оставлять принятие важных политических решений следующему правительству, о формировании которого сейчас идут консультации.

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