ФРГ, Франция и Польша - за миссию ЕС по обучению ВС Украины

"В долгосрочной перспективе поддержка украинских сил предполагает выход за рамки предоставления оборудования", - отмечается в совместном заявлении Берлина, Парижа и Варшавы.

Страны "Веймарского треугольника" - Германия, Франция и Польша - выступили с предложением создать в ЕС специальную миссию по обучению украинских вооруженных сил и помощи им, которая также обеспечивала бы техническое обслуживание и ремонт военной техники. Об этом говорится в совместном заявлении министров по европейским делам трех стран, обнародованном в пятницу, 16 сентября, на странице МИД ФРГ.

ЕС необходимо продолжать оказывать поддержку Украине, предоставляя убежище беженцам, принимая ограничительные меры в отношении России и оказывая Киеву военную помощь, однако "в долгосрочной перспективе поддержка украинских сил предполагает выход за рамки предоставления оборудования", подчеркивается в документе.

Войну России против Украины авторы заявления называют "атакой на Европейскую модель, основанную на свободе, демократии и правопорядке".

О судебных тяжбах Украины против России

При этом Германия, Франция и Польша в очередной раз заявили о своей поддержке судебных разбирательств Украины против РФ, в том числе путем вмешательства в разбирательство Украины в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, цель которого - установить, что Россия не имеет законных оснований для военных действий в Украине в связи с ложными обвинениями в геноциде.

Отмечая, что "Россия использует голод в качестве оружия и делает мир заложником в кризисе продовольственной безопасности, который она вызвала и усугубила", министры по европейским делам Германии, Франции и Польши подчеркивают свою решительную поддержку инициативы ЕС EU Solidarity Lanes, которая помогает экспортировать Украине зерно, а также другие продукты.

Другой аспект, затронутый в заявлении, - намерение трех стран продолжать оказывать гуманитарную поддержку украинскому народу и пересмотреть принципы взаимодействия с Россией. "Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России", - констатируют европейские министры в этой связи.

Финансовая помощь Украине

Соглашение министров финансов стран-членов ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере пяти млрд евро они называют "четким знаком приверженности ЕС поддержке устойчивости Украины" и призывают активизировать усилия для достижения соглашения по предоставлению Киеву и оставшейся части согласованной ранее на уровне ЕС макрофинансовой помощи в объеме 9 млрд евро.

Говоря о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов на вступление в ЕС и европейской перспективе этих государств и Грузии, авторы заявления отмечают, что Германия, Франция и Польша считают расширение ЕС "важным элементом в этой контексте" и готовы оказывать поддержку этим странам на пути к соответствию критериям для вступления в ЕС.

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