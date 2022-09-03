Премьер Украины Шмыгаль: Киев ждет от ЕС 5 млрд евро помощи

На 193-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 4 сентября (время московское).

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Российские войска второй день подряд не пропускают в Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), колонну с гуманитарным грузом. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Премьер-министр Украины: Киев получит от ЕС 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи

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Киев ожидает от Европейского Союза 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов. Об этом сообщается в Telegram-канале премьера-министра Украины Дениса Шмыгаля по результатам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В программе визита главы правительства Украины в ФРГ - также встреча с канцлером Олафом Шольцем.

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В воскресенье утром в оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Как сообщает агентство "РБК Украина", они прозвучали вблизи Антоновского моста. По предварительной информации, удар мог быть нанесен по левому берегу по съезду Антоновского моста.

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В Херсонской области военнослужщие РФ проводят "фильтрационные" мероприятия по выявлению участников сил сопротивления. Об этом сообщил в Telegram спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. При этом он ссылается на сообщения местных жителей, по словам которых, на улицах с 6 утра на улицах стоит российская боевая техника, территории оцеплены, идет проверка документов, мужчин выводят из домов.

Разведка Великобритании сообщила о проблемах российских солдат

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Российские военнослужащие, задействованные в войне, развязанной Москвой в Украине, не получают обещанных зарплат и премий. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. По всей вероятности, это остается одной из главных проблем солдат, согласившихся воевать. Российское командование также не обеспечивает солдат базовыми вещами - формой, оружием и пайками, что также значительно влияет на боевой дух армии РФ.

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Продолжающееся контрнаступление ВСУ на юге Украины - это "методичная операция по ослаблению российских вооруженных сил и их снабжения, а не попытка немедленно отвоевать большие участки территории", констатируют аналитики из американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, украинская армия пытается вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские подразделения на юге, и подорвать военный потенциал России на этом направлении.

Продолжаются позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев, где украинские войска также сосредоточены на нанесении ударов по транспортным маршрутам, скоплению техники и живой силы, а также узлам тылового обеспечения вдоль южной оси, суммируют аналитики ISW сообщения ВСУ. "Кадры из социальных сетей свидетельствуют об эффективных украинских ударах в западной и центральной частях Херсонской области", - отмечается в сводке института.

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Рано утром 4 сентября воздушная тревога была объявлена в 10 регионах Украины, включая Киев. По состоянию на 6 утра по местному времени сирены, помимо столицы, прозвучали в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Луганской областях.

Украинская армия наносит удары по логистической структуре российских войск

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ВСУ продолжают операции по уничтожению запасов и резервов российской армии на юге Украины и атаки на пункты управления, говорится в ежедневной сводке оперативного командования "Юг". Был уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и "пострадала" переправа под Бериславом, сообщили в командовании. Российские военные, "чувствуя себя в опасности", усилили административно-полицейский режим в контролируемых населенных пунктах и продолжают попытки наладить альтернативные пути перевозок, говорится в сводке.

Одновременно российские войска продолжают артиллерийские и минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по позициям ВСУ и гражданским населенным пунктам, рассказал представитель "Юга". Накануне дважды были нанесены ракетные удары по Николаевской области, также были обстреляны город Зеленодольск и поселок Великая Костромка.

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Германия на месяц опережает план по заполнению газовых хранилищ. По состоянию на 3 сентября хранилища ФРГ заполнены на 85,02 процента, следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE. Изначально правительство планировало достичь целевого показателя в 85 процентов к октябрю 2022 года. При этом, как отмечал журнал Der Spiegel со ссылкой на данные ассоциации энергетической промышленности BDEW, в августе только 9,5 процента газа в Германию поступило из России.

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Германия выделит Украине 200 млн евро на помощь вынужденным переселенцам, сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). "Я поговорю с премьер-министром Украины Шмыгалем о том, как мы можем и дальше поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах. Речь идет о жилье, тепле, одежде и лекарствах", - сказала министр.

По ее словам, деньги предназначены для того, чтобы помочь внутренним переселенцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины. "В сложившейся ситуации украинское государство не может обеспечить необходимые социальные выплаты без нашей поддержки", - подчеркнула Шульце.

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Аналитический проект Oryx, который с начала войны собирает информацию о военных потерях России и Украины по фотографиям и видео, подсчитал, что за время вторжения Россия потеряла уже как минимум 1 002 танка. 620 из них было уничтожено, 42 повреждены, 51 брошен экипажем, 289 захватили украинские военные. За это же время аналитикам Oryx удалось по открытым данным подтвердить потери Украиной 249 танков. Общие потери России, по подсчетам проекта, составили 5436 единиц военной техники, Украины - 1544 единиц.

По Харькову вновь нанесен ракетный удар

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил , что, по первоначальным данным, по Киевскому району города ударили две ракеты, которые упали в частном секторе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, отметил Терехов.

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила, что участие в организованных Россией "референдумах" на оккупированных территориях незаконно и наказывается в соответствии с уголовным кодексом Украины. "Если будет доказано коллаборантство или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила она.

"Референдумы", как бы они их ни называли, - это все элементы преступления, которое совершает Россия в отношении нашего государства. Поэтому все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это действительно статья Уголовного кодекса, - сказала Верещук, призвав всех, кто может это сделать, эвакуироваться с оккупированных территорий. - А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах".

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Издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, запечатлена работа российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября. Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team (CIT) согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, которая находится неподалеку от станции. "Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", - подчеркнули в CIT.

Хроника событий 3 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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