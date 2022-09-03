Глава Евросовета: Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо

На 192-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 сентября (время московское).

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На Запорожской АЭС вновь отключена последняя из действующих основных линий электропередачи, связывающих станцию с украинской энергосистемой, сообщили в МАГАТЭ. Три другие линии ранее были повреждены во время обстрелов. Однако станция продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию, объяснило агентство.

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Российская армия продолжает наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в то же время на Краматорском и Новопавловском направлениях силы РФ не ведут активные боевые действия, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Между тем украинские военные уничтожили "объект размещения личного состава" ВС РФ, причем в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев, указали в Генштабе, не объяснив, в каком регионе это произошло. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

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В Днепропетровской области российские войска дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram . По предварительной информации, в результате погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

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Приграничный поселок Теткино Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, утверждает в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано не менее 7 прилетов, пострадавших нет. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

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По факту взрыва в Чернигове и ранения детей открыто уголовное производство, заявил Офис генпрокурора Украины. "3 сентября 2022 года в Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет", - говорится в сообщении . Пострадавшие находятся в больнице с телесными повреждениями разной степени тяжести. В настоящее время идет осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов.

Глава Евросовета: Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС. Евросоюз полностью поддерживает работу агенства, указал Мишель, особо выделив мужество и профессионализм участников миссии МАГАТЭ на станцию. "Россия поставила мир под угрозу. Ключевое значение имеет обеспечение ядерной безопасности. Присутствие МАГАТЭ на станции необходимо", - подчеркнул глава Евросовета.

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На аэродроме захваченного силами РФ Мелитополя прогремела серия взрывов, заявил мэр города Иван Федоров. Российские войска неоднократно пытались расставить на территории аэродрома свою военную технику, но украинские "силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым", написал градоначальник в Telegram.

Глава МККК: Пока не получили доступ к тысячам украинских бойцов с "Азовстали"

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Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини рассказал BBC, что его организация все еще ожидает доступа к тысячам украинских военнопленных, встретиться с которыми ей пока не удалось. В частности, по словам Мардини, представители Красного Креста до сих пор не смогли встретиться с двумя тысячами бойцов, которые сдались российским войскам после штурма мариупольского завода "Азовсталь"."МККК содействовал их безопасному выходу, мы зарегистрировали всех с пониманием, что сможем их посетить, - сообщил Мардини. - Но теперь мы понятия не имеем, что с ними случилось. Доступ ко всем, кого мы зарегистрировали и чьи личные данные у нас есть, является абсолютным приоритетом Красного Креста".

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обсудил вопросы стратегической безопасности Европы со старшим советником правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Полом Массаро. В ходе встречи была отмечена важность увеличения поставок оружия в Украину для отражения российской агрессии, написал Подоляк в Twitter. "Пол безупречно оценивает глобальные риски и важность победы Украины", - добавил он.

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В городе Алёшки Херсонской области детонирует склад с боекомплектом российских военных, сообщил городской голова Евгений Рищук в Telegram . В свою очередь спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на представителей Движения сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии указал , что в районе Алёшек уничтожили технику россиян и слышно детонацию. Российское Минобороны не комментировало утверждения украинской стороны.

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Разрушения в Чернигове (фото из архива) Фото: Michal Burza/Zuma/picture alliance

В исторической части Чернигова раздался взрыв, известно о двух травмированных детях, сообщают украинские СМИ. По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. На месте работают скорая и спасатели. Официальных комментариев по инциденту пока не поступало.

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В поселке Березнеговатое Николаевской области в результате обстрела России погиб восьмилетний ребенок, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили осколочные ранения, сообщила председатель облсовета Анна Замазеева в Telegram . "На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется", - написала она. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич проинформировал о попадании в гаражи в одном из районов областного центра. По его данным, одна женщина получила осколочные ранения.

Эрдоган: Турция может стать посредником в ситуации с Запорожской АЭС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить в качестве посредника в ситуации с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), оккупированной войсками РФ в Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Лидеры двух стран также обсудили реализацию "зерновой сделки" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении. По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.

Хроника событий 3 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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