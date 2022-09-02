  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Office/ZUMAPRESS/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Украина может стать "зеленым энергохабом" для ЕС

54 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 сентября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-ukraina-mozet-stat-energohabom-dla-evrosouza/a-62999231

На 191-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 2 сентября (время московское).

++15.30++

Росавиация продлила до 10 сентября запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной частей России, а также аннексированного Крыма. Речь идет о транспортных узлах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Элисте, а также Симферополе.

Киев: Украина и РФ снова обменялись военнопленными 

++15.05++

Состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По его данным, на родину вернулись 14 украинцев - 10 человек из 58-й отдельной механизированной бригады и четверо - из 30-й бригады. Российская сторона пока не комментировала информацию об обмене.

++14.50++

Electrolux заявил об уходе из РФ. "Вторжение России в Украину и последующие санкции сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране", - говорится в заявлении шведской компании. Свой российский бизнес шведский производитель бытовой техники передаст местному менеджменту, продав свою дочернюю компанию. Убытки от этого Electrolux оценил примерно в 350 млн шведских крон (32,6 млн евро). О приостановке операций в России и Беларуси Electrolux объявил вскоре после начала войны.

++14.30++

Москва может привлечь к войне против Украины еще до 350 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью "Военному телевидению Украины" заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, кадровый голод в российских вооруженных силах ярко проявился после многочисленных людских потерь уже с первых дней войны.

Многие подразделения ВС РФ занимаются лишь охраной и обороной объектов, пояснил он. "Кроме того, Россия имеет мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского союза - это и Армения, и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", - сказал Скибицкий.

++14.05++

Зеленский предложил ЕС украинскую электроэнергию вместо российских ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу импортировать украинское электричество вместо российских ресурсов. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на международной экономической конференции "Амброзетти", которая ежегодно проходит в итальянском городе Черноббио.

"Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова - и в экологическом, и в моральном", - сказал Зеленский.

По его словам, Киев готов наращивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, но для этого, в частности,  важно, чтобы Запорожская атомная электростанция вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети.

Хроника событий 2 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Сотрудники ЗАЭС бегут - угроза катастрофы растет

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Светлана Лобода стала невъездной в РФ и при чем здесь Путин и война в Украине. Европа в Фокусе

Почему Светлана Лобода стала невъездной в РФ и при чем здесь Путин и война в Украине. Европа в Фокусе

Также в программе: как работа почтальоном стала одной из самых опасных в Украине, почему касатки атакуют яхты у берегов Испании, как немецкие фермеры приспосабливаются к аномальной жаре и почему у заправки в Швейцарии стоит двухспальная кровать?
Политика
1 сентября 2022 г.
25:34 мин.
external

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, считает, что поставляемых Киеву западными странами вооружений достаточно лишь для сдерживания России. Контрнаступление, как считает генерал, возможно только при увеличении поставок. В этом случае, по мнению Бена Ходжеса, армия РФ уже к концу года может быть отброшена на занимаемые до 24 февраля позиции.
Конфликты
23 августа 2022 г.
12:40 мин.

Electrolux has decided to exit Russia

www.electroluxgroup.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС)

На ЗАЭС останутся два инспектора МАГАТЭ

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Карикатура - основатель ВЧК Феликс Дзержинский говорит: "Чистые руки, горячее сердце и … резиновая попа?"

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Политика
2 ч. назад
Россия

Беларусь

Рабочие "Гродно Азота" протестуют против репрессий в отношении их коллег, октябрь 2020 года

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Правосудие и закон
56 мин. назад
Беларусь

Украина

Вход в одну из школ в Харьковской области после обстрела (фото из архива)

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Общество
18 ч. назад
Украина

Германия

Водородный автомобиль BMW iX5 Hydrogen перед проходной завода концерна в Мюнхене

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

Экономика и бизнес
21 ч. назад
Германия
На главную страницу