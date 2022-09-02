Зеленский: Украина может стать "зеленым энергохабом" для ЕС

На 191-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 2 сентября (время московское).

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Росавиация продлила до 10 сентября запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной частей России, а также аннексированного Крыма. Речь идет о транспортных узлах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Элисте, а также Симферополе.

Киев: Украина и РФ снова обменялись военнопленными

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Состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По его данным, на родину вернулись 14 украинцев - 10 человек из 58-й отдельной механизированной бригады и четверо - из 30-й бригады. Российская сторона пока не комментировала информацию об обмене.

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Electrolux заявил об уходе из РФ. "Вторжение России в Украину и последующие санкции сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране", - говорится в заявлении шведской компании . Свой российский бизнес шведский производитель бытовой техники передаст местному менеджменту, продав свою дочернюю компанию. Убытки от этого Electrolux оценил примерно в 350 млн шведских крон (32,6 млн евро). О приостановке операций в России и Беларуси Electrolux объявил вскоре после начала войны.

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Москва может привлечь к войне против Украины еще до 350 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью "Военному телевидению Украины" заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, кадровый голод в российских вооруженных силах ярко проявился после многочисленных людских потерь уже с первых дней войны.

Многие подразделения ВС РФ занимаются лишь охраной и обороной объектов, пояснил он. "Кроме того, Россия имеет мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского союза - это и Армения, и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", - сказал Скибицкий.

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Зеленский предложил ЕС украинскую электроэнергию вместо российских ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу импортировать украинское электричество вместо российских ресурсов. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на международной экономической конференции "Амброзетти", которая ежегодно проходит в итальянском городе Черноббио.

"Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова - и в экологическом, и в моральном", - сказал Зеленский.

По его словам, Киев готов наращивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, но для этого, в частности, важно, чтобы Запорожская атомная электростанция вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети.

Хроника событий 2 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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