Киев призывает Берлин оказать поддержку в создании военной учебной миссии ЕС в Украине

В связи с возможным созданием военной учебной миссии Евросоюза в Украине, Киев обратился с призывом к немецкому правительству оказать ей бóльшую поддержку. "Украина призывает страны - члены ЕС и особенно Германию как можно скорее начать эту действенную военную учебную миссию", - заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 4 октября.

Накануне газета Welt am Sonntag сообщила, что Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе обозначила перспективу создания соответствующей миссии с целью обучения украинских офицеров.

Перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России

Как указал Мельник, речь идет о том, чтобы повысить обороноспособность украинских вооруженных сил перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России: "Киев надеется, что как нынешнее, так и будущее федеральное правительство активно поддержит эту историческую инициативу и внесет значительный вклад в достижение консенсуса в рамках ЕС".

По словам посла, это будет "лакмусовой бумажкой", которая покажет, действительно ли готова Федеративная Республика – и также следующая правящая коалиция – взять на себя гораздо большую, чем в прошлом, ответственность на мировой арене и повысить безопасность европейского континента в долгосрочной перспективе.

По мнению спикера парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Юргена Хардта (Jürgen Hardt), создание учебной миссии ЕС станет выражением заботы об обеспечении стабильности в Украине. В интервью Die Welt он подчеркнул, что "хорошо обученные украинские вооруженные силы - в наших интересах". "Они станут сдерживающим фактором для ополченцев, а также для замаскированных российских военных в восточной Украине", - уверен немецкий политик.

Правопопулисты и левые выступают против

Сопредседательница фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel), напротив, выступила с предостережением по поводу того, что Германия своим участием сделает себя стороной конфликта и "рискует быть втянутой в военный конфликт", который она не сможет контролировать самостоятельно. Лучшим вкладом в обеспечение мира в Украине стало бы, если бы Германия взяла на себя роль "честного посредника" между сторонами, заявила Вайдель Die Welt.

Сопредседательница Левой партии Зузанне Хенниг-Велсов (Susanne Hennig-Wellsow) также выступает против создания учебной миссии ЕС в Украине. Политик выражает опасения по поводу того, что она лишь будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, вместо этого она ожидает, что следующее правительство Германии "откроет новую главу во внешней политике и политике безопасности и будет продвигать ее в ЕС". Согласно мнению Хенниг-Велсов, вместо того чтобы обучать украинских офицеров, Брюсселю следует лучше разработать новую инициативу для переговоров между Россией и Украиной.

Многолетний конфликт с человеческими жертвами

В вооруженном конфликте на востоке Украины между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками, который продолжается уже более семи лет, на сегодняшний день погибло свыше 13 000 человек. Украина и ее западные союзники обвиняют Россию в том, что она направляет сепаратистам подкрепление и снабжает их оружием. Москва это отрицает.

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