Киев назвал российские выборы в Крыму нарушением международного права

Открытие на аннексированном украинском полуострове Крым избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму РФ является нарушением международного права. Об этом заявил на онлайн-брифинге в четверг, 16 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"В соответствии с международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - это государство-оккупант, и то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права", - подчеркнул Кулеба. "Мы будем реагировать по уже отработанной схеме - мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам", - пообещал он.



Россия регулярно проводит выборы в Крыму начиная с 2016 года, напоминает агентство AFP.

Жителей "ЛНР" и "ДНР" организованно вывезут в Ростов

Кроме населения аннексированного Крыма, в выборах в Госдуму РФ смогут участвовать жители контролируемых пророссийскими сепаратистами самопровозглашенных "народных республик" Донбасса. Начиная с 2019 года, гражданам "ЛНР" и "ДНР" были выданы более 600 тысяч российских паспортов.

Их обладатели смогут проголосовать как онлайн, так и на территории Ростовской области РФ. Для последних, объявил глава самопровозглашенной "ДНР", 19 сентября будут организованы 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, а также введен упрощенный пограничный контроль.

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