Welt am Sonntag: ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине

В связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Киевом и Москвой Европейский Союз рассматривает возможность создания своей миссии по военной подготовке в Украине, сообщает в воскресенье, 3 октября, газета Welt am Sonntag. По сведениям издания, Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе обозначила предназначение подобной программы по подготовке в Украине офицеров. "Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной активности Российской Федерации на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму", - цитирует газета выдержку из документа.
Документ обсуждался на уровне Комитета по политике и безопасности
В дополнение к потенциальной независимой миссии по военной подготовке, внешнеполитическое ведомство ЕС под руководством Жозепа Борреля также упоминает три другие способа, с помощью которых ЕС мог бы внести свой вклад в улучшение возможностей украинской армии. В том числе может быть расширена действующая с 2014 года консультативная миссия по реформированию гражданского сектора безопасности (EUAT), говорится в проекте документа.
По данным Welt am Sonntag, в Брюсселе этот документ недавно впервые обсудили на уровне Комитета по политике и безопасности (КПБ). Как сообщает издание, на создании независимой миссии по военной подготовке особенно настаивают Эстония, Латвия и Литва, а также Польша, Румыния и Словакия. В этом их поддерживают Швеция и Финляндия. В конце июля министр иностранных дел и министр обороны Украины в конфиденциальном письме Боррелю уже просили ЕС о проведении военно-учебной миссии.
Вооруженный конфликт продолжается более семи лет
В вооруженном конфликте на востоке Украины между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками, который продолжается уже более семи лет, на сегодняшний день погибло более 13 000 человек. Украина и ее западные союзники обвиняют Россию в том, что она направляет сепаратистам подкрепление и обеспечивает их оружием. Москва это отвергает.
С начала 2021 года в конфликте на востоке Украины погибли 54 украинских солдата. Для сравнения: за весь прошлый год убито 50 украинских военнослужащих. Сепаратисты сообщили о гибели более 30 своих солдат за период с начала нынешнего года.
В апреле Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, что вызвало опасения в связи с возможностью новой крупной эскалации конфликта. Позже Москва объявила о выводе войск.
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Под перекрестным огнем
Стрелять обычно начинают с заходом солнца. Каждую ночь линия соприкосновения сторон конфликта в Донецкой области подвергается минометному и пулеметному обстрелу. Пожилые жители, у которых нет средств, чтобы уехать, регулярно попадают под перекрестный огонь украинской армии и пророссийских сепаратистов. На фото - житель села Жованки Иван Поланский в своем доме, разрушенном в результате обстрела.
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Каждый день в ожидании обстрела
"Каждый день ждешь, что на твой дом упадет снаряд, и неизвестно, когда это произойдет", - жалуется ожидающая приема у врача Людмила Студерикова, которая живет в Жованке на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Раз в неделю медики разворачивают в селе мобильный медпункт.
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Без электричества и отопления
После начала конфликта в Донбассе весной 2014 года население Жованки сократилось с тысячи до двухсот человек. У местных жителей уже три месяца нет газа и электричества. "Иногда мне так страшно, что я лежу ночью в постели и трясусь", - рассказывает Людмила Студерикова.
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Некуда идти
Даже зимой люди продолжают жить в полуразрушенных домах с протекающими крышами. Им некуда ехать, ведь после начала конфликта аренда жилья в соседних городах резко подорожала. "Аренда в Краматорске теперь стоит столько же, сколько в Киеве, хотя зарплаты намного ниже", - сетует Александр Ворошков, координатор Краматорского штаба помощи вынужденным переселенцам.
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В надежде на гуманитарную помощь
Жительницы Жованки в очереди за медикаментами. Еду и гуманитарную помощь сюда доставляют благотворительные организации. Тем же, кто хочет выехать из села, иногда приходится провести в очереди на КПП целый день. "У нас было все: свежий воздух, природа. Здесь было очень хорошо, - вспоминает живущая в селе Вера Шароварова. - Теперь здесь один холод".
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Люди приспособились к войне
Поселок Спартак в Донецкой области контролируют сепаратисты. По словам его жительницы Веры Аношиной, она как могла приспособилась к жизни в зоне боевых действий. "Если у тебя нет воды, ты ее находишь. Если нет электричества, ты находишь выход. Но ты никогда не знаешь, где упадет следующая бомба", - говорит женщина.
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Шесть сломанных ребер
Еще одну жительницу Спартака Светлану Заваденко во время артобстрела завалило обломками стены. Несколько снарядов разорвалось прямо у нее во дворе. Соседям пришлось буквально выкапывать женщину из-под обломков. Ее доставили в больницу с шестью сломанными ребрами и разрывом легкого.
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Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня
"Мы потеряли надежду"
Выписавшись из больницы, Светлана Заваденко вернулась в свой поселок, где живет одна. С 2014 года в Спартаке нет электричества, газа и воды, поэтому ей приходится готовить еду на мангале. За дровами женщина ходит на заброшенную мебельную фабрику. "Прошлой зимой мы думали, что война закончилась, но теперь, честно говоря, мы потеряли надежду", - сетует она.
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Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня
Порошенко готов выводить войска…
Несмотря на многочисленные неудачные попытки установить мир, режим прекращения огня может быть вновь объявлен уже в ближайшее время. После октябрьского саммита "нормандской четверки" украинский президент Петр Порошенко заявил, что готов прекратить боевые действия на востоке Украины и вывести войска.
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Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня
… но у военных другое мнение
Но даже если стороны конфликта согласятся на перемирие, они столкнутся с сопротивлением своих военных. "Мы потеряли слишком много бойцов, чтобы теперь остановиться, - говорит полковник 81-й аэромобильной бригады украинской армии Владимир Пархамович. - Если нам прикажут (прекратить боевые действия. - Ред.), мы сочтем это предательством".
Автор: Диего Куполо, Ирина Филатова