 Глава МИД Германии выступил против поставок вооружений Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 01.06.2021

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Германия

Глава МИД Германии выступил против поставок вооружений Украине

Хайко Мас подтвердил позицию Берлина: не поставлять оружие в страны с вооруженными конфликтами. Ранее за поставки немецкого оружия высказался президент Украины.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и его украинский коллега Вадим Пристайко

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и его украинский коллега Вадим Пристайко в Киеве, 2019 год

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался против поставок вооружений в Украину. У конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход останется неизменным, заявил Мас во вторник, 1 июня, в ходе видеоконференции с коллегами из других государств НАТО.

"Поставки оружия не помогут" добиться безопасности и мира для жителей Донбасса, отметил глава германской дипломатии. Он напомнил, что с 2014 года Берлин выделил Киеву "почти 2 млрд евро на невоенные расходы" и что ФРГ участвует в мирных переговорах по Украине в "нормандском формате". Мас также призвал Россию воспользоваться ее "влиянием на востоке Украины", чтобы восстановить мир в этом регионе.

Зеленский высказался за поставки немецкого оружия

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung:  "Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать". Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике, отметил Зеленский.

"Хабек понял это", - подчеркнул Зеленский, имея в виду сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" Роберта Хабека (Robert Habeck), который после визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений в Украину. "В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное "нет" Германии (в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов. - Ред.)", - отметил Хабек 27 мая в интервью DW.

Отказ Германии от поставок оружия в зоны конфликтов

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), комментируя высказывания Хабека, заявил, что Берлин остается верен принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где существуют вооруженные конфликты. "Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия в Украину", - подчеркнул Зайберт.

Представители блока партий ХДС/ХСС, правящего в ФРГ в коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), считают, что у конфликта в Донбассе не может быть военного решения. Значит, "путь поставки вооружений в этом случае - неправильный", заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадепуль (Johann Wadephul). Глава МИД ФРГ Хайко Мас является членом СДПГ.

По данным онлайн-издания Merkur, в последние годы Германия практически не поставляла в Украину военное оборудование. Сумма такого экспорта составила в 2018 и 2019 году по 2,1 млн евро, при этом речь шла о спортивном и охотничьем оружии. В 2019 году это соответствовало 0,03 процента объема всех поставок немецких вооружений за границу, которые были одобрены правительством ФРГ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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Немецкая помощь для украинской армии: что сказал лидер "зеленых" ФРГ после поездки в Донбасс

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