Военная помощь Украине и другие события 231-го дня войны

На 231-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в среду, 12 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Украине обещана долгосрочная военная поддержка

Министр обороны США Ллойд Остин заверил Украину в долгосрочной военной поддержке. "Мы будем расширять оборонные возможности Украины, как исходя из неотложных ее потребностей в настоящее время, так и с прицелом на перспективу", - сказал Остин на встрече так называемой международной контактной группы по Украине в Брюсселе.

Стало известно, что в ближайшее время Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 сверх ранее запланированных. Об этом сообщило в Twitter министерство обороны Германии. "Встреча в "формате Рамштайн" (группа по координации военной помощи Украине. - Ред.) в необычное время: российские ракетные удары и частичная мобилизация, псевдореферендумы, украинское контрнаступление. Мы координируем нашу текущую поддержку", - отмечается в сообщении.

НАТО считает приоритетом поставки Украине систем ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в связи с последними российскими ракетными ударами по Украине отметил необходимость усилить поддержку Киева, при этом "главным приоритетом будет усиление ПВО". По словам Столтенберга, требуются различные типы систем противовоздушной обороны, способные обеспечить защиту от российских ракет малой и большой дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. Поставки систем ПВО срочно необходимы, чтобы помочь Украине "защитить города и больше территории страны от ужасающих и неизбирательных российских ударов, которые приводят к гибели гражданского населения и разрушению критической инфраструктуры".

В тот же день стало известно, что Нидерланды передадут Украине зенитные ракеты стоимостью 15 млн евро для усиления противовоздушной обороны. Об этом заявила министр обороны страны Кайсы Оллонгрен. Ракеты будут использоваться в зенитных установках, поставленных Украине другими государствами.

ЕС создаст военную миссию по обучению украинских солдат

Страны Евросоюза договорились о создании военной миссии ЕС по подготовке украинских солдат (EU Military Assistance Mission (EUMAM)). Формальное решение об этом будет принято на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет 17 октября в Люксембурге. Планируется создать как минимум два крупных центра подготовки миссии - в Германии и Польше. Германия "внесет значительный вклад", - заявила в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Как стало известно из дипломатических источников, одним из первых шагов миссии будет обучение 15 тысяч украинских солдат. В настоящее время страны ЕС оказывают Украине помощь на двусторонней основе. В частности, бундесвер обучает украинских военных пользованию системами ПВО и артиллерийскими установками. Создать миссию на уровне ЕС предложил в августе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Финансироваться она будет из средств Европейского фонда мира (EFF).

Тем временем 10 тысяч украинских солдат закончили военную подготовку в Великобритании и теперь возвращаются в Украину. Это вторая группа, завершившая обучение в Великобритании,

Безвозвратные потери армии РФ превысили 90 тысяч человек

В ходе войны в Украине безвозвратные потери армии РФ составили более 90 тысяч человек, сообщили "Важные истории" со ссылкой на источники в ФСБ. Ранее примерно такие же данные обнародовали в США и Великобритании. Минобороны США в августе сообщало, что на войне погибли или были ранены 70-80 тысяч военных РФ. В сентябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил потери российской армии более чем в 80 тысяч человек, в том числе около 25 тысяч погибших. В России в последний раз официально сообщали о потерях 21 сентября. Тогда глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на войне погибли 5937 российских солдат. Украина утверждает, что потери российской армии к 12 октября составили около 63 тысяч человек убитыми. Безвозвратными потерями считаются военные, которые погибли, умерли от ран, пропали без вести или получили ранения, из-за которых больше не могут служить в армии.

ФСБ обвинила ГУР в подрыве Крымского моста

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании пяти подозреваемых по делу о резонансном подрыве Крымского моста через Керченский пролив. "В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Организаторами подрыва названы Главное управление разведки Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Как утверждает ФСБ, взрывчатку для подрыва моста перевозили через Болгарию, Грузию и Армению с помощью иностранцев.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал эти сообщения "чушью". "Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ - чушь. Это фейковые структуры, которые обслуживают режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", - ответил Юсов.

Удар по рынку в Авдеевке

Семь человек погибли и восемь получили ранения в результате обстрела центрального рынка в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его данным, удар совершили российские войска. "У таких обстрелов нет никакой военной логики - только неудержимое стремление убить как можно больше наших людей и запугать других", - заявил он. Кириленко снова призвал жителей области эвакуироваться и оставаться в безопасных регионах до конца войны. "После Победы мы все вернемся домой, а сейчас главное выжить!" - подчеркнул глава ОВА.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

В середине дня оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ, продолжая контрнаступление в Херсонской области, освободили еще пять населенных пунктов. "Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе", - указывается в сообщении. В этих населенных пунктах проводятся меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.

Смотрите также: