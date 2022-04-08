Песков о потерях в Украине: что еще признает Кремль?

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Дмитрий Песков назвал "серьезной трагедией" значительные потери армии РФ в Украине. Слова пресс-секретаря Путина кто-то считает признанием действительности, кто-то - признанием поражения.
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