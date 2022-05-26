Трем активисткам из Беларуси вручена премия Карла Великого

Трем известным гражданским активистам из Беларуси Светлане Тихановской, Веронике Цепкало и Марии Колесниковой вручена престижная Международная премия имени Карла Великого. Церемонии состоялась в Коронационном зале Ахенской ратуши в четверг, 26 мая.

Тихановская, Церкало и Колесникова удостоены высокой награды за вклад в борьбу за права человека и мир "в труднейших политических условиях". Поскольку Цепкало находится под стражей в Беларуси, премию от ее имени принимала ее сестра Татьяна Хомич.

На торжественной церемонии в Ахене в числе 600 гостей присутствовали глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst).

Выступая на церемонии вручения награды, глава МИД Германии назвала лауреатов премии 2022 года "самыми мужественными женщинами Европы". "Свет, зажженный ими, осветил всю Европу", - сказала Бербок.

Премия имени Карла Великого

Международная премия имени Карла Великого является одной из наиболее значимых европейских наград, она вручается с 1950 года людям и организациям за их ведущую роль в объединении Европы. В 2019 году премия была вручена генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, за год до этого - президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в 2017-м награду получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - папа римский Франциск.

Ранее премии удостаивались, в числе прочих, король Испании Хуан Карлос I, папа римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

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