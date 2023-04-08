В Украине приговорили корректировщика обстрелов РФ к 8 годам

На 409-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 8 апреля (время московское).

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Украинский суд приговорил жителя Николаева, корректировавшего российские ракетные удары, к 8 годам лишения свободы, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, бывший начальник службы охраны одного из объектов, имя которого не называется, корректировал российские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области. "Именно по его наводке российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены" - говорится в заявлении СБУ. Мужчина был задержан в августе 2022 года благодаря "активности в прокремлевских Telegram-каналах, где неоднократно публиковал свои комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ".

В Краматорске почтили память погибших при обстреле вокзала

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Акция памяти о погибших на железнодорожном вокзале в Краматорске Фото: Павло Кириленко/Facebook

На железнодорожном вокзале в городе Краматорск Донецкой области почтили память жертв прошлогоднего российского обстрела. Год назад, 8 апреля 2022 года, вокзал, откуда производилась эвакуация местных жителей, подвергся ракетному удару. В результате погиб 61 человек, в том числе семь детей, более 100 человек получили ранения.

Украина и Россия обвинили в обстреле друг друга. Расследование международной правозащитной организации Human Rights Watch в конце февраля показало, что ракета была запущена из комплекса "Точка-У", расположенного в селе Кунье в Харьковской области, которое на тот момент находилось под контролем российских военных.

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Украина вернула еще 31 ребенка, которые были похищены РФ из Херсонской и Харьковской областей, сообщает Save Ukraine. По данным организации, дети уже пересекли украинскую границу, находятся в безопасности и вскоре встретятся со своими семьями.

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Российские войска утром обстреляли гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко в Telegram-канале . По его словам, ранения получил 57-летний мужчина, его госпитализировали. Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по Гуляйполю было нанесено два ракетных удара.

По данным Запорожской администрации, за предыдущие сутки войска РФ нанесли 111 ударов по населенным пунктам на линии соприкосновения с применением артиллерии, реактивных системы залпового огня, беспилотников и авиации.

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Маргот Кессман (фото из архива) Фото: Panama Pictures/picture alliance

Участники традиционных пасхальных шествий в Нижней Саксонии и Бремене призвали к миру и прекращению огня в Украине, сообщает агентство epd. В Ганновере, по данным полиции, в марше приняли участие около 750 человек. На плакатах демонстранты разместили призывы к ненасильственному разрешению конфликта и немедленным переговорам для завершения войны в Украине. Среди выступавших на акции в Ганновере была теолог и бывшая председательница совета Евангелической церкви Германии Марго Кессман (Margot Käßmann), которая высказалась за прекращение поставок западного оружия в Украину. "Мы не хотим, чтобы эскалация продолжалась, и чтобы в зону боевых действий поставлялось еще больше оружия. Потому что этими поставками оружия мы несем ответственность за всех погибших", - заявила она.

РФ за полгода выпустила по энергообъектам Украины 1200 ракет

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Российские военные с начала октября 2022 года выпустили по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины более 1200 ракет и дронов. Такие данные приводит "УкрЭнерго" в связи с окончанием отопительного сезона, который компания назвала самым тяжелым в истории украинской энергосистемы. Более 250 ракет и дронов, по данным "Укрэнерго", попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей. Все тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения той или иной степени. На данный момент примерно 80% поврежденной магистральной сети, как сообщается, уже возвращено в работу.

Хроника событий 8 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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