В ФРГ проходят традиционные пасхальные марши, антивоенное объединение Netzwerk Friedenskooperative призывает к переговорам по Украине и предупреждает об опасности ядерного оружия.

В Германии проходят традиционные пасхальные марши за мир. Многие из их участников призывают к тому, чтобы правительство ФРГ прилагало больше усилий для мирных переговоров по Украине, сообщило в пятницу, 7 апреля, агентство dpa. "Каждый новый день войны означает больше погибших и раненых. Правительство Германии должно, наконец, действовать активно и сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и начала переговоров для прекращения войны в Украине", - заявил Кристиан Голла (Kristian Golla) из национального объединения более 50 антивоенных организаций и групп Германии - Netzwerk Friedenskooperative (NF).

При этом Голла признал, что "поляризация общества в отношении войны в Украине и поставок оружия" не обошла стороной и антивоенное движение ФРГ.

Запланированы свыше 120 акций

В своем обращении по случаю начала пасхальных маршей NF также упомянула об опасности, которую представляет ядерное оружие. Она призвала к прекращению наращивания военного потенциала и присоединению Германии к Договору о запрещении ядерного оружия.

С 6 по 10 апреля запланированы свыше 120 акций. Число мест, где пройдут пасхальные марши, немного увеличилось по сравнению с прошлым годом, отметил Голла. Так, шествия ожидаются 7 апреля, в частности в Хемнице и Фульде. На следующий день акции запланированы более чем в 60 городах, включая Кельн, Мюнхен, Берлин и Ганновер. В понедельник, 10 апреля, готовятся шествия во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Нюрнберге.

Вице-канцлер ФРГ призывал отойти от пацифистской повестки

В 2022 году вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) призвал организаторов шествий отойти от пацифистской повестки. "Мир может наступить и будет иметь место, только когда Путин прекратит свою агрессивную войну", - говорил политик в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Ясно, кто нападает в этой войне, а кто защищается, находясь в острой нужде, и кого мы должны поддержать, в том числе и оружием", - подчеркивал Хабек. По его мнению, о пацифизме можно мечтать лишь в отдаленной перспективе. Президент РФ Владимир Путин угрожает свободе Европы, отмечал член партии "Союз-90"/"зеленые".

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