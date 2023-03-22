Ракетный удар по Запорожью и другие события 392-го дня войны

Один человек погиб и более 30 пострадали при попадании ракеты в жилой дом в Запорожье. РФ продолжает штурм Бахмута. МВФ объявил о новой программе поддержки Украины.

На 392-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 22 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Попадание ракеты в жилой дом в Запорожье

В Запорожье ракета попала в многоэтажный жилой дом. К вечеру 22 марта один из пострадавших в результате этой трагедии скончался в больнице. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила к тому моменту о 32 раненых. 27 человек, по ее данным, были госпитализированы, в том числе трое детей. Из-под завалов удалось спасти шестерых человек и собаку.

По данным Запорожской областной прокуратуры, 22 марта ВС РФ выпустили по Запорожью шесть ракет. Одна из них попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками были повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и иные объекты гражданской инфраструктуры города, указывается в посте прокуратуры в Telegram.

Между тем представитель назначенной Россией "администрации" Запорожской области Владимир Рогов назвал причиной попадания ракет в многоэтажные дома работу сил противовоздушной обороны украинской армии.

Комментируя это событие в интервью телеканалу CNN, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби не исключил, что российский ракетный удар по Запорожью мог иметь целью уничтожение гражданских лиц. "Очевидно, что это прямо из российского сценария - наносить удары по гражданской инфраструктуре и не проявлять никакого внимания к тому, чтобы избежать поражения гражданских лиц. Так что это абсолютно точно может быть", - сказал он.

Ход боевых действий

Российские войска сосредоточили усилия на попытках захвата Донецкой и Луганской областей в пределах их административных границ. В то же время они продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ .

По данным украинской стороны, "жесточайшие бои" продолжаются в южной и северной частях Бахмута. Противник не прекращает попытки захвата города, теряя немалое количество живой силы, оружия и военной техники, однако его наступательный потенциал снижается, указывает Генштаб ВСУ.

Ранее в тот же день британская разведка сообщила, что украинские силы под Бахмутом могут попасть в окружение с севера и юга. В то же время "существует реальная возможность", что наступление российских войск на город "теряет ограниченный импульс, который оно получило", отчасти из-за того, что некоторые подразделения армии России были переброшены в другие секторы, говорится в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, ВС РФ предприняли наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установить контроль над Авдеевкой и Марьинкой. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия ведет оборонные действия, следует из сводки.

За сутки российские вооруженные силы нанесли по украинской территории 41 авиационный удар, сообщает Генштаб ВСУ. В частности, был использован 21 дрон типа Shahed-136, поднятый из Брянской области РФ, 16 беспилотников были сбиты.

При помощи дронов в ночь на 22 марта россияне нанесли также удары по территории общежития профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области. К вечеру 22 марта число погибших в результате этой атаки, по данным ГСЧС Украины, составило семь человек.

Кроме того, за сутки был поврежден объект гражданской критической инфраструктуры на Житомирщине, следует из сводки Генштаба ВСУ.

Россия произвела свыше 30 обстрелов реактивными системами залпового огня.

Авиация Сил обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, за сутки нанесла удар по ЗРК ВС РФ, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Со своей стороны, Минобороны РФ сообщает в вечерней сводке об успешных наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

В результате этих действий ВС РФ за сутки уничтожили сотни украинских военнослужащих, а также значительное количество военной техники противника, в том числе вертолет Ми-8, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и одну артиллерийскую систему M777 производства США, утверждает Минобороны РФ.

Возможный кадровый дефицит в ЧВК "Вагнер"

Тем времнем британский Институт изучения войны (ISW) высказывает предположение, что ЧВК "Вагнер" в ближайшее время может лишиться большей части бойцов из числа заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные военные контракты. Это может привести к кадровому дефициту, так как "Кремль заблокировал возможность для ЧВК в дальнейшем вербовать заключенных", считают в Институте.

Последствия боевых действий в приграничных регионах РФ

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела украинскими военными села Борисовка Волоконовского района погиб местный житель - "мужчина, сторож предприятия". По словам Гладкова, осколками снарядов были также повреждены три частных домовладения, нарушено электро- и газоснабжение села.

Со своей стороны губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Демьянки Стародубского муниципального округа, расположенного на границе с Украиной. По его данным, из-за обстрела была повреждена производственная база сельскохозяйственного предприятия и административное здание, а также нарушено энергоснабжение.

Стоимость восстановления экономики Украины

На восстановление экономики Украины после российского вторжения потребуется не менее 411 млрд долларов США, подсчитали Всемирный банк, ООН, Еврокомиссия и украинские власти. Это в 2,6 раза больше предполагаемого валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Еще в сентябре прошлого года затраты на восстановление оценивались в 349 млрд долларов.

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) объявил о том, что он договорился с Украиной о новом пакете финансирования в 15,6 млрд долларов (около 14,5 млрд евро). Программа поддержки рассчитана на четыре года, средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики в контексте послевоенного восстановления, говорится в заявлении МВФ, опубликованном во вторник, 21 марта.

Кредитный пакет, который еще должен быть одобрен исполнительным советом МВФ, также поддержит Украину на пути вступления в ЕС, отмечается в заявлении.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, что его страна предоставит Киеву 470 млн долларов односторонней грантовой помощи, в частности для сектора энергетики, а также 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.

Планы провести заседание Комиссии НАТО-Украина

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о планах созвать заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров впервые с 2017 года. Против заседания, однако, выступила Венгрия, которая считает, что Киев нарушает права венгерского меньшинства на западе Украины. Столтенберг подчеркнул, что он с уважением относится к вопросам, поднятым Венгрией относительно защиты прав меньшинств в Украине, и "всегда пытается достичь консенсуса". Однако если странам не удастся прийти к единству, у генсека НАТО есть прерогатива созыва подобных встреч, и он планирует ей воспользоваться.

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